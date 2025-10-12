Каде се „кријат“ милијардерите во Европа

Нееднаквоста во богатството е сериозен глобален проблем, а Европа не е исклучок. Најбогатите 1% од населението поседуваат најмалку 20% од вкупното богатство во речиси сите европски земји, а во многу земји овој удел надминува 25%, според анализата на Our World in Data.

Десетици милијардери живеат во многу европски земји денес. Но, кои три европски гиганти го водат патот во однос на бројките – и точно колку имаат?

Над 3.000 милијардери во светот

Според Форбс, во 2025 година ќе има повеќе од 3.000 милијардери во светот со вкупно богатство од 16,1 трилиони долари (околу 13,7 трилиони евра). Но, концентрацијата на тоа богатство е нееднаква: САД, Кина и Индија заедно имаат повеќе од половина од сите милијардери и нивното комбинирано богатство.

Списокот на милијардери објавен од Форбс се базира на средства проценети во американски долари и се однесува на државјанството, а не на местото на живеење на поединците.

Германија ја предводи Европа

Германија има најмногу милијардери во Европа – вкупно 171, со вкупно богатство од 676,4 милијарди евра. Најбогатиот Германец е Дитер Шварц, сопственик на синџирите „Лидл“ и „Кауфланд“, чие богатство се проценува на 35 милијарди евра, што го рангира на 37-мо место во светот.

На второ место е Италија, со 74 милијардери и вкупно богатство од 289 милијарди евра. Најбогатиот Италијанец е Џовани Фереро, наследник на познатата компанија „Фереро“, со 32,6 милијарди евра, што го става на 41-ва позиција во светот.

Обединетото Кралство има 55 милијардери, со вкупно богатство од 203 милијарди евра. Најбогатиот Британец е Мајкл Плат со 16 милијарди евра, кој е рангиран на 106-то место во светот.

Францускиот гигант „Арно“ е сè уште на врвот на светот

Франција има 52 милијардери, што ја прави четврта во Европа. Најбогатиот Французин е Бернар Арно, шефот на луксузната империја LVMH (Луј Витон, Кристијан Диор, Сефора итн.), со богатство од 152 милијарди евра, што го прави петти најбогат човек во светот – откако беше на самиот врв на листата во 2024 година.

Арно често е во центарот на дискусиите за можното воведување данок на богатство во Франција, мерка на која тој остро се спротивставува.

Освен Германија, Италија, Велика Британија и Франција, единствените европски земји со повеќе од 50 милијардери се Шведска и Швајцарија.

Шпанија меѓу првите 5

Интересно е што меѓу петте најголеми европски економии, Шпанија има најмалку милијардери, поточно 34. Најбогатиот Шпанец е Амансио Ортега, основачот на Индитекс и Зара, со богатство од 106 милијарди евра, што го прави деветти најбогат човек во светот.

Понатаму следуваат:

Грција (16)

Холандија (13)

Ирска, Белгија и Чешка (по 11)

Полска и Кипар (по 10)

Австрија и Данска (по 9)

Финска (7)

Романија (6)

Унгарија (4)

Словачка и Бугарија (по 2)

Португалија, Луксембург, Хрватска, Исланд и Албанија (по 1).

Најбогатиот Австриец е Марк Матешиц, наследник на Ред Бул, со 34,6 милијарди евра, што го рангира на 38-мо место во светот.