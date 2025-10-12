Потпишан договорот на векот со Трамп

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, изјави дека САД ќе купат 11 мразокршачи од Финска, а претседателот на Финска, Александар Стаб, потврди дека двете земји ќе потпишат меморандум за соработка во областа на изградбата на мразокршачи.

Како што Стаб објави во објава на X Network, меморандумот ќе ги постави темелите за идните комерцијални договори меѓу крајбрежната стража на САД и финските компании, објави финскиот јавен сервис Yle.

Тој додаде дека американската администрација веќе преговарала директно со финските компании и истакна дека е горд што „финското знаење за Арктикот е ценето и доверливо“.

Според претходен извештај на Ројтерс, четири брода ќе бидат изградени во финските бродоградилишта, додека преостанатите седум ќе бидат произведени во САД.

Проценетата вредност на договорот е околу 6,1 милијарди американски долари.