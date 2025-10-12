Кина одговари на заканите на Трамп: „Не ја сакаме оваа војна, но не се плашиме од неа“

Пекинг вети контрамерки против Вашингтон ако американскиот претседател Доналд Трамп ја исполни својата закана за воведување нови 100% царини за кинескиот увоз. Најновата закана на Трамп доаѓа откако Кина воведе серија ограничувања за извоз на ретки метали минатата недела. Ескалацијата на тензиите сега се заканува да го попречи месеците напредок во трговските разговори.

„Прибегнувањето кон закани за високи царини не е правилен начин за комуникација со Кина“, рече портпаролот на Министерството за трговија во првата официјална реакција на Пекинг на заканата. „Доколку САД продолжат да дејствуваат еднострано, Кина решително ќе преземе соодветни мерки за да ги заштити своите легитимни права и интереси“, додаде тој. „Нашиот став за царинската војна останува ист – не ја сакаме, но не се плашиме од неа“.

Брзата ескалација на трговските тензии меѓу двете најголеми економии во светот предизвика пад на акциите и ги потресе инвеститорите и индустриите, поттикнувајќи стравувања од повторување на трговската војна што започна напролет, кога царините за кинескиот и американскиот увоз достигнаа 145% и 120%, соодветно. Исто така, додава нова неизвесност во тековните трговски разговори меѓу двете земји. Трамп и кинескиот лидер Си Џинпинг требаше да се сретнат на долгоочекуваниот самит во Јужна Кореја за две недели, но Трамп, повикувајќи се на прашањето за ретките метали, се запраша дали состанокот воопшто ќе се одржи, објави CNN.

Пекинг не покажува знаци на попуштање

Пекинг не покажува знаци на попуштање. Портпарол на министерството го повика Вашингтон да „го исправи својот погрешен пристап што е можно поскоро“ и „да го зачува тешко постигнатиот напредок во преговорите“. Министерството за трговија ги опиша новите правила за ретките метали како „легитимен потег“ и го обвини Вашингтон за најновата ескалација, истакнувајќи дека администрацијата на Трамп воведе серија нови рестриктивни мерки против Кина само две недели по последната рунда разговори во Мадрид во септември.

Оттогаш, Вашингтон додаде голем број кинески компании на својата листа за контрола на извозот, проширувајќи ги контролите на нивните подружници и воведе посебни пристанишни такси на кинеските бродови. „Активностите на САД сериозно им наштетија на интересите на Кина и ја поткопаа атмосферата на билатералните економски и трговски преговори. Кина цврсто се спротивставува на овие потези“, рече портпаролот.

Новите широко базирани контроли на извозот на ретки метали, објавени од Пекинг, вклучуваат проширена листа на ограничени минерали и дополнителни забрани за технологијата на производство и нивната употреба во странство – вклучително и во воената и полупроводничката индустрија. Се очекува ова да изврши значителен притисок врз глобалните индустрии и синџирите на снабдување со технологија кои се потпираат на овие минерали за да произведуваат сè, од секојдневна електроника, полупроводници и автомобили до борбени авиони.

На социјалната мрежа Truth Social, Трамп го опиша потегот на Кина како „шокантен“, „јасно непријателски“ и „морален срам во работењето со други земји“. Но, експертите велат дека мерките на Кина во голема мера ги одразуваат ограничувањата што Вашингтон ги наметнува на полупроводничкиот сектор со години, кои го ограничуваат извозот на чипови или опрема за нивно производство во Кина – или од САД или од трета земја каде што се произведени со американска технологија.