ПочетнаАВТОБИЗ„Opel“ го лансира електричниот „Grandland“ со речиси 700 км опсег
АВТОБИЗ

„Opel“ го лансира електричниот „Grandland“ со речиси 700 км опсег

0
опел гренланд

„Opel“ го прошири опсегот на својот водечки електричен кросовер со воведувањето на верзијата „Grandland Electric Long Range“.

     Добивајте вести на Viber     

Новата модификација е опремена со батерија од 97 kWh, обезбедувајќи опсег до 694 км според WLTP циклусот – ова е најдобриот показател меѓу сите електрични возила на брендот.

Електричниот мотор со 231 ks и 345 Nm вртежен момент му овозможува на автомобилот да забрза до 100 км/ч за 8,8 секунди, а максималната брзина е ограничена на 170 км/ч. Со брзо полнење, батеријата може да се наполни до 80% за околу 27 минути.

Моделот е изграден на платформата „STLA Medium“ на концернот „Stellantis“, што обезбедува зачувување на внатрешниот простор, а воедно го зголемува волуменот на батеријата. Арсеналот на кросоверот вклучува адаптивно фреквентно селективно потпирање на амортизери и три режими на возење: „Normal“, „Eco“ и „Sport“.

Во зависност од ситуацијата, условите на патот и стилот на возење, технологијата овозможува различни карактеристики на амортизерите за удобно лизгање на високи фреквенции, т.е. на кратки брановидни нерамнини како што се калдрмата – како и за спортски, амбициозен стил на возење со подиректен контакт со патот на ниски фреквенции. На овој начин, „Grandland Electric“ реагира уште побрзо и подиректно на секоја команда од возачот и останува стабилен при сопирање, вртење во кривини и при големи брзини на автопат.

„Grandland Electric Long Range“ сега е достапен за нарачка во Европа по цена од 51.750 евра.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025