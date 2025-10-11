„Opel“ го лансира електричниот „Grandland“ со речиси 700 км опсег

„Opel“ го прошири опсегот на својот водечки електричен кросовер со воведувањето на верзијата „Grandland Electric Long Range“.

Новата модификација е опремена со батерија од 97 kWh, обезбедувајќи опсег до 694 км според WLTP циклусот – ова е најдобриот показател меѓу сите електрични возила на брендот.

Електричниот мотор со 231 ks и 345 Nm вртежен момент му овозможува на автомобилот да забрза до 100 км/ч за 8,8 секунди, а максималната брзина е ограничена на 170 км/ч. Со брзо полнење, батеријата може да се наполни до 80% за околу 27 минути.

Моделот е изграден на платформата „STLA Medium“ на концернот „Stellantis“, што обезбедува зачувување на внатрешниот простор, а воедно го зголемува волуменот на батеријата. Арсеналот на кросоверот вклучува адаптивно фреквентно селективно потпирање на амортизери и три режими на возење: „Normal“, „Eco“ и „Sport“.

Во зависност од ситуацијата, условите на патот и стилот на возење, технологијата овозможува различни карактеристики на амортизерите за удобно лизгање на високи фреквенции, т.е. на кратки брановидни нерамнини како што се калдрмата – како и за спортски, амбициозен стил на возење со подиректен контакт со патот на ниски фреквенции. На овој начин, „Grandland Electric“ реагира уште побрзо и подиректно на секоја команда од возачот и останува стабилен при сопирање, вртење во кривини и при големи брзини на автопат.

„Grandland Electric Long Range“ сега е достапен за нарачка во Европа по цена од 51.750 евра.