„Levi’s“ ја зголеми прогнозата за целата година и покрај ударот од царините

„Levi’s Strauss & Co“ ја зголеми прогнозата за целата година, но предупреди дека царините почнуваат да имаат негативно влијание, објави „Bloomberg“.

Нејзините акции паднаа за 7,9% во трговијата по затворањето на берзата во Њујорк во петокот. Акцијата е во пораст од 42% од почетокот на годината до четврток.

„Почнавме да го чувствуваме влијанието на царините во третиот квартал. Сепак, профитабилноста на ‘Levi’s’, мерена според бруто маржата, се подобри“, изјави во интервју главниот финансиски директор Хармит Синг.

Компанијата соопшти дека бруто маржата е поддржана од повисоките цени и поголемиот обем на продажба преку попрофитабилни канали. „Levi’s“ сè уште очекува царини од 30% во Кина, но ги зголеми своите очекувања за остатокот од светот на 20% од 10% што ги предвиде еден квартал претходно.

Многу американски трговци на мало складираат повеќе поради загриженоста за зголемувањето на царините. „Levi’s“ моментално има 70 проценти од своите производи на залиха за празничната сезона во САД.

Компанијата со седиште во Сан Франциско очекува приходите да пораснат за 3 проценти оваа година, во споредба со претходната прогноза за зголемување од близу 2 проценти. Заработката на „Levi’s“ по акција, со исклучок на одредени артикли, изнесуваше 34 центи, над просечната проценка составена од „Bloomberg“.

Под раководството на извршната директорка Мишел Гас, „Levi’s“ даде приоритет на продажбата на фармерки и облека директно на купувачите преку сопствени веб-страници и мрежа на продавници, фокусирајќи се на продажба на производи без попусти.

Приходите за третиот квартал изнесуваа 1,5 милијарди долари, во согласност со проценките, додека приходите од продажба во Америка и Азија ги надминаа очекувањата. Освен „Yoga“, брендот за спортска опрема „Levi’s“, исто така, оствари подобри резултати од очекуваното.

Лорен Василеску, генерален директор на „BNP Paribas“, го припиша падот на цената на акциите на високите очекувања од инвеститорите кои очекуваа повисока прогноза за прилагодена заработка по акција за годината. „Levi`s“ предвидува дека нејзината прилагодена заработка по акција ќе биде во опсег од 1,27 до 1,32 долари оваа година, што е за 2 центи повеќе од претходната проценка. Просечната проценка на аналитичарите беше 1,31 долар по акција.