Протекоа детали за паметните очила на „Samsung“

Според новите информации, тоа би требало да се промени, детално опишувајќи ги не само спецификациите на новите слушалки на „Samsung“, туку и конечното име и новите додатоци за контролерот пред наводното лансирање на уредот подоцна оваа есен.

Проектот „Moohan“ на „Samsung“, официјално наречен „Samsung Galaxy XR“, е мешавина помеѓу прекинатиот „Meta Quest Pro“ и „Apple Vision Pro“, објавува „Android Headlines“. Додека демо-презентациите на проектот од „Samsung“ се фокусираа на способноста на слушалките да прифаќаат гласовни команди и да ги следат движењата на очите и рацете преку вградени микрофони и камери, се вели дека слушалките поддржуваат и две додатоци за контролерот кои многу личат на контролерите „Meta Touch Plus“ за „Quest 3“.

Проектот „Moohan“ ќе користи чип Snapdragon XR2 Gen 2 за да ја работи својата верзија на „Android XR“ модифицирана со One UI, исто како што вети Qualcomm кога го најави новиот процесор. Се чини дека „Samsung“ има полесен пристап кога станува збор за софтвер – снимките од екранот покажуваат мрежа од апликации со апликации за прелистувач, фотографии и камера на „Samsung“, но останатото е во согласност со она што „Google“ го направил претходно.

Слушалките наводно ќе имаат и 4K микро-OLED дисплеј со висока резолуција по око, како што претходно се шпекулираше во корејското списание „The Elec“, и околу два часа траење на батеријата, што е споредливо со „Vision Pro“. Важно е да се напомене дека проектот „Moohan“ е исто така полесен. Се вели дека слушалките тежат 545 грама, што е значително помалку од слушалките на „Apple“, кои тежат повеќе од 600 грама.

Единствените работи што навистина недостасуваат сега се цената и датумот на издавање. „Samsung“ сподели во своите приходи за вториот квартал од 2025-та година дека сè уште очекува слушалките да бидат испорачани во 2025-та година, но не објави настан за претставување на новиот уред. Во август 2025-та година, гласините покажаа дека проектот „Moohan“ ќе чини помеѓу 1.600 и 2.600 евра.