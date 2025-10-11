„Deutsche Bank“: Златото и биткоинот би можеле да станат клучен дел од резервите на централните банки

Централните банки би можеле да држат значителни количини на биткоин и злато до 2030-та година, благодарение на растечката институционална популарност и слабеењето на доларот, според „Deutsche Bank“.

Поседувањето на биткоин би можеле да одразуваат нов, модерен „камен-темелник на финансиската безбедност“ што наликува на улогата на златото во 20 век, напишаа Марион Лабор, виш економист во германската мултинационална инвестициска банка, и аналитичарката Камила Сијазон, во неодамнешен извештај. Нивното истражување доаѓа во време кога побарувачката и за биткоин и за злато достигнува рекордни максимуми, бидејќи неизвесноста околу американските тарифи и геополитичкиот ризик ги поттикнува инвеститорите да бараат заштита од инфлација и да се подготват за иднина во која традиционалната фиат валута игра помала улога.

Златото, кое долго време од неговите поддржувачи се сметаше за безбедно засолниште, ја проби бариерата од 4.000 долари за унца, додека биткоинот се тргуваше веднаш под рекордно високиот максимум достигнат претходно во текот на неделата. Иако патот на златото кон тоа да стане главна компонента на резервите на централните банки не е линеарен, истражувачите велат дека побарувачката за злато почнала да има посилно влијание врз билансите на централните банки од финансиската криза во 2008-ма година.

Ова „бегство кон безбедност“ од страна на институционалните инвеститори ги наведе централните банки да станат нето купувачи на злато во 2010-та година.

„Денес, благодарение на зголемената трговска несигурност и нестабилноста на пазарот, златото се врати“, напиша Лабор, наведувајќи, меѓу другите фактори, фактот дека повеќе од 36.000 тони злато се чуваат во резервите на централните банки ширум светот.

Растот на златото во голема мера се должи на дедоларизацијата – или намалувањето на зависноста од американската валута – што исто така му помогна на биткоинот, велат аналитичарите на „Deutsche Bank“.

„Уделот на доларот во глобалните резерви падна од 60% во 2000-та година на 41% во 2025-та година“, напиша Лабор. Тој пад поттикна рекордни приливи на капитал во фондови за злато и биткоин тргувани на берза (ETF), кои достигнаа рекордни вкупни нето текови од 5 милијарди долари и 4,7 милијарди долари, соодветно, во јуни.

„Однесувањето што го видовме со златото во 20 век има јасни паралели со начинот на кој креаторите на политики сега дискутираат за биткоинот“, напиша Лабор.

Таа го гледа биткоинот како уште еден имот кој ужива рекордни перформанси и растечко внимание како потенцијален, „иако сè уште многу контроверзен“, резервен имот.

Но, не се согласуваат сите набљудувачи. Во неодамнешен извештај, аналитичарите на „JPMorgan“ изјавија дека стабилните монети, еден вид децентрализирана дигитална валута која обично е поврзана со други средства, би можела да отклучи нова побарувачка за доларот. Иако зависи од големината на странските инвестиции, аналитичарите на „JPMorgan“ проценуваат дека растот на пазарот на стабилни монети би можел да се претвори во 1,4 трилиони долари дополнителна побарувачка за долари до 2027-ма година. Ова ја доведува во прашање визијата на „Deutsche Bank“ и за златото и за биткоинот како стратешки резервни средства.

„Ни биткоинот ниту златото нема целосно да го заменат американскиот долар“, напиша Лабор.

Во извештајот, таа додаде дека дигиталните средства треба да останат „комплементарни“ на националните валути во контекст на стратегијата за резерви на централната банка. Во оваа смисла, намалувањето на волатилноста и зголемената регулаторна поддршка во земји како што се САД и Кина сигнализираат растечка доверба на поширокиот пазар.