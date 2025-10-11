Трамп со еден потег го уништи крипто пазарот, загубите достигнаа 9 милијарди долари

Крипто пазарот доживеа историски пад во петокот, откако американскиот претседател Доналд Трамп најави воведување 100-процентни царини на кинескиот извоз и строги контроли на извозот на критичен софтвер. Оваа мерка доаѓа како одговор на ограничувањата што Кина ги воведе за ретките земни метали.

Само неколку часа по изјавата на Трамп, Биткоинот се урна под 110.000 долари, што претставува пад од над 12% во рок од 24 часа. Според податоците на „CoinGlass“, крипто трговците кои се обложуваа на раст на пазарот изгубија над 7 милијарди долари, а се случија масовни ликвидации на позиции во вкупна вредност од 7,5 милијарди долари – најголем еднодневен колапс во историјата на дигиталните средства.

Најголеми загуби се забележани кај Биткоин (1,83 милијарди долари), Етереум (1,68 милијарди), Солана (614 милиони) и XRP (432 милиони). Ликвидациите, односно присилното затворање на позициите кога трговците не можат да ги покријат загубите, доведоа до исчезнување на повеќе од 9 милијарди долари од крипто пазарот во рок од еден ден.

Пазарните аналитичари од „Valuermarket“ оценуваат дека ова е најголемата еднодневна ликвидација во историјата на дигиталните средства и предупредуваат дека нов бран нестабилност може да следи доколку трговската војна меѓу САД и Кина продолжи да се заострува.