Лекарите предупредуваат: Не го игнорирајте овој чест симптом на рак

Чувството на замор наутро или во текот на денот често се припишува на недостаток на сон, стрес или промени во времето, па затоа повеќето луѓе лесно можат да го игнорираат.

Сепак, експертите предупредуваат дека во некои случаи ова вообичаено чувство на исцрпеност може да биде знак на посериозен здравствен проблем. Иако изгледа безопасно, оваа состојба ги погодува повеќето пациенти со рак и честопати погрешно се припишува на секојдневните навики или заморот од работата.

Лекарите и истражувачите од „Cancer Research UK“ предупредија дека постојаниот, необјаснив замор што не исчезнува дури ни по одмор или спиење може да биде знак на рак. Таквиот замор може да биде последица на самата болест или нејзиното лекување и често се опишува како „чувство на екстремна исцрпеност и недостаток на енергија“.

Експертите објаснуваат дека заморот поврзан со ракот може да биде физички, емоционален и ментален и дека неговиот интензитет и времетраење варираат од личност до личност, пишува „Daily Express“.

Овој вид замор може да има значително влијание врз секојдневниот живот – луѓето кои го доживуваат честопати немаат енергија да ги извршуваат дури и наједноставните задачи како што се готвење, шопинг или разговор.

„Cancer Research UK“ наведува дека многу заболени го опишуваат чувството како постојана исцрпеност што ги отежнува дури и основните активности и може да доведе до откажување од работа или губење на интерес за работи што претходно им биле важни.

Сепак, лекарите забележуваат дека заморот не е секогаш знак на рак. Тој може да биде резултат на голем број други здравствени состојби, вклучувајќи анемија, нарушувања на тироидната жлезда, дијабетес, срцеви заболувања, заболувања на бубрезите или проблеми со менталното здравје, како и несакани ефекти од одредени лекови. Ако заморот трае долго време и го нарушува секојдневниот живот, се препорачува да се разговара со лекар за дополнително да се процени причината.