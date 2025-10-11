Новиот систем за контрола на границите со ЕУ започнува утре, еве што се менува

Почнувајќи од недела, 12 октомври, ЕУ ќе воведе нов систем за контрола на граничните премини за граѓаните на земјите надвор од Шенген зоната, што би можело да предизвика застој на границите.

Станува збор за почетокот на Системот за влез/излез (Entry/Exit System – EES) на Европската Унија, кој дигитално ги евидентира податоците за влезот и излезот на граѓаните, таканаречените трети земји и го заменува претходното рачно печатење на пасошите.

При преминување на границата за прв пат по почетокот на примената на EES, од патниците ќе се бара да обезбедат биометриски податоци – четири отпечатоци од прсти и фотографија од нивното лице. Според Министерството за внатрешни работи, се очекува времетраењето на граничната контрола на граничните премини за пат ќе се зголеми бидејќи одредени патници од трети земји ќе мора да излезат од возилото при првото пристигнување по воспоставувањето за да креираат лична EES датотека, а подоцна и за проверка на идентитетот. Исто така, се очекува времето на чекање да се намали откако ќе се стартува системот и ќе се креираат поголем број лични EES датотеки.

Децата под 12 години се ослободени од земање отпечатоци од прсти. При последователните пристигнувања, идентитетот се потврдува со споредување на постоечката фотографија од системот со фотографијата од патниот документ, што ја забрзува контролата.

Системот ќе се применува на сите меѓународни гранични премини.

Постепена примена на граничните премини

Првично, регистрацијата во EES ќе биде достапна минимум четири часа на ден, постепено продолжувајќи на 24-часовна примена во текот на шест месеци.

Специјалните EES ленти ќе бидат наменети за патници од трети земји, но во време на густ сообраќај, системот ќе работи на сите ленти. Заедно со EES, Хрватска ја воведува и Националната програма за олеснување (NPO) за патници од трети земји кои често ја преминуваат границата и не претставуваат безбедносен ризик.

Учесниците во NPO ќе можат да поминат побрзо бидејќи нема да се врши ново биометриско снимање при повторен влез – системот ќе ја спореди фотографијата од патниот документ со онаа што веќе е зачувана во EES.

Самоуслужни делови на EES ќе бидат достапни на аеродромите во Загреб, Сплит, Дубровник, Пула, Задар и Риека и се наменети за патници кои влегуваат во Шенген зоната за прв пат и кои сè уште не креирале EES датотека. Постапката вклучува скенирање на патната исправа, земање биометрија на лицето и отпечатоци од прсти и краток прашалник, со поддршка на 15 јазици.

Воведувањето на EES веројатно ќе го продолжи времетраењето на контролата на патните премини, особено за патниците кои влегуваат во системот за прв пат и мора да излезат од возилото за да креираат EES датотека и да го проверат својот идентитет.