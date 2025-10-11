ТРАМП ВОВЕДУВА ТАРИФИ ОД 100 ПРОЦЕНТИ ЗА КИНА! Му даде рок на Пекинг до 1 ноември да го промени својот став кон САД

Доналд Трамп најави нови тарифи од 100 проценти за увоз на стратешка кинеска стока, а потоа му даде рок на Пекинг да ја преиспита својата политика кон САД.

Американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе воведе дополнителна тарифа од 100% за кинескиот увоз почнувајќи од 1 ноември или порано, што би можело дополнително да ги зголеми трговските тензии и да ги приближи нивоата на тарифи до оние што предизвикаа стравувања од глобална рецесија во април.

Трамп го изрази своето незадоволство од новите ограничувања на Кина за извоз на ретки метали, велејќи на социјалните мрежи дека „нема причина“ да се сретне со кинескиот лидер Си Џинпинг за време на неговата претстојна посета на Јужна Кореја.

Подоцна, сепак, тој им рече на новинарите дека состанокот не е откажан, но дека „не е сигурен дека ќе се одржи“.

-Дефинитивно ќе бидам таму, па претпоставувам дека би можеле да се сретнеме – рече Трамп, пишува АП.

Трамп додаде дека сè уште има простор да ја омекне неговата нова одлука.

-Ќе видиме што ќе се случи. Затоа го одредив датумот на 1 ноември – рече тој.

Во четврток, кинеската влада го ограничи извозот на ретки метали, барајќи од странските компании да добијат посебни одобренија за извоз.

Исто така, воведе лиценци за технологии што се користат во рударството, топењето и рециклирањето на тие елементи и го забрани извозот на материјали што би можеле да се користат во воената индустрија.

Трамп ги нарече мерките „шокантни“ и „неочекувани“ на социјалните медиуми, обвинувајќи ја Кина дека „станува многу непријателска“ и дека „го држи светот како заложник“ со ограничување на пристапот до метали и магнети што се користат во електрониката, како што се чипови, ласери, млазни мотори и други технологии.

„Почнувајќи од 1 ноември 2025 година (или порано, во зависност од понатамошните дејствија на Кина), Соединетите Американски Држави ќе воведат царина од 100% за кинескиот увоз, покрај царините што веќе се во сила“, напиша Трамп.

Тој додаде дека САД ќе одговорат со воведување сопствени ограничувања за извоз на „критичен софтвер“ од страна на американските фирми.

Индексот S&P 500 падна за 2,7% поради стравувањата од зголемени трговски тензии меѓу двете најголеми економии во светот, што е негов најголем пад од април.

Експертите предупредуваат дека воведувањето нови тарифи од 100%, покрај постојните 30%, би можело повторно да разгори трговска војна и да доведе до забавување на глобалниот раст.

Сепак, познато е дека Трамп често се повлекува од своите закани. Некои инвеститори дури го користат терминот “TACO trade” (Trump Always Chickens Out).

Таквите високи тарифи би можеле да ја зголемат инфлацијата во време кога пазарот на трудот е слаб, а ефектите од неодамнешното затворање на федералната влада и отпуштањата веќе силно влијаат врз економијата.

САД и Кина се согласија претходно оваа година да ги намалат тарифите по разговорите во Швајцарија и Велика Британија, но тензиите остануваат бидејќи Кина продолжува да го ограничува извозот на ретки земни метали кои се клучни за американската технологија.

Европската стопанска комора во Кина соопшти дека новите ограничувања дополнително го комплицираат глобалниот синџир на снабдување со ретки метали.

Дополнително, постојат и други спорни прашања, како што се ограничувањата за увоз на напредни чипови, продажбата на американска соја во Кина и реципрочните пристанишни такси што двете земји ги наметнуваат една на друга.