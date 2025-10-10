Дали технолошките милијардери се подготвуваат за крајот на светот

Марк Цукерберг наводно започнал да работи на ранчот Кулау, неговиот простраен имот од 1.400 хектари на хавајскиот остров Кауаи, уште во 2014 година. Проектот, исто така, треба да вклучува засолниште со сопствени резерви на енергија и храна, иако на столарите и електричарите кои работеле на локацијата им било забрането да зборуваат за тоа според договор за неоткривање информации. Целиот проект бил блокиран од погледот од блискиот пат со ѕид висок речиси два метра, пишува Би-Би-Си.

На прашањето минатата година дали гради бункер за крајот на светот, основачот на Фејсбук одговори кратко: „не“. Тој објасни дека подземниот простор од околу 465 квадратни метри е „само мало засолниште, како подрум“. Сепак, тоа не ги спречи шпекулациите, ниту неговата одлука да купи 11 имоти во населбата Кресент Парк во Пало Алто, Калифорнија, каде што наводно додал подрум од 650 квадратни метри. Иако во неговите градежни дозволи се споменуваат подруми, некои соседи го нарекуваат бункер.

Слични приказни се поврзани и со други технолошки лидери, од кои некои наводно купиле земјиште со подземни простори, подготвено да се претвори во луксузни бункери од повеќе милиони долари. Рид Хофман, коосновачот на LinkedIn, зборуваше за „осигурување од апокалипса“, тврдејќи дека приближно половина од супербогатите го имаат, а Нов Зеланд е популарна дестинација. Се поставува прашањето – дали навистина се подготвуваат за војна, последиците од климатските промени или некоја друга катастрофа за која останатите од нас сè уште не знаеме?

Во последниве години, напредокот во вештачката интелигенција (AI) само го зголеми тој список на потенцијални закани. Многумина се длабоко загрижени за брзината со која се развива технологијата. Меѓу нив, наводно, е Илја Сутскевер, главен научник и коосновач на OpenAI. До летото 2023 година, тој стануваше сè поубеден дека научниците се на работ на развој на вештачка општа интелигенција (AGI) – точката каде што машините достигнуваат човечка интелигенција. Тој, наводно, предложил компанијата да ископа подземно засолниште за своите врвни научници пред таквата технологија да биде објавена во светот. „Дефинитивно ќе изградиме бункер пред да го објавиме AGI“, наводно рекол тој.

Тоа фрла светлина врз еден необичен факт: многу водечки компјутерски научници и лидери во технологијата, кои напорно работат на развој на високо интелигентна вештачка интелигенција, истовремено длабоко се плашат од тоа што таа технологија еден ден би можела да направи.

Технолошките лидери тврдат дека вештачката интелигенција е неизбежна. Шефот на OpenAI, Сем Алтман, во декември 2024 година изјави дека таа ќе пристигне „порано отколку што мислат повеќето луѓе во светот“. Сер Демис Хасабис, коосновач на DeepMind, го предвиде доаѓањето на вештачката интелигенција во следните пет до десет години, додека основачот на Anthropic, Дарио Амодеи, минатата година напиша дека „моќната вештачка интелигенција“ би можела да биде со нас уште во 2026 година.

Други, од друга страна, се сомничави. „Научната заедница вели дека технологијата на вештачката интелигенција е неверојатна, но не е ни блиску до човечката интелигенција“, истакнува Дама Венди Хол, професорка по компјутерски науки на Универзитетот во Саутемптон. Бабак Хоџат, главен технолог во Cognizant, се согласува, велејќи дека ова би барало серија „фундаментални откритија“. Малку е веројатно дека вештачката интелигенција ќе се појави во кое било време; Тоа е технологија што брзо се развива. Сепак, идејата ја возбудува Силиконската долина бидејќи се смета за претходник на нешто уште понапредно: ASI, или вештачка суперинтелигенција што ја надминува човечката интелигенција.

Утопија или дистопија?

Поддржувачите на AGI и ASI се речиси евангелистички настроени кон нивните придобивки. Тие тврдат дека наоѓаат лекови за смртоносни болести, решаваат климатски промени и измислуваат неисцрпно снабдување со чиста енергија. Илон Маск дури тврдеше дека суперинтелигентната вештачка интелигенција би можела да воведе ера на „универзално високи приходи“. „Секој ќе има најдобра медицинска нега, храна, домашен превоз и сè друго. Одржливо изобилство“, рече тој.

Секако, постои и застрашувачка страна, пишува Би-Би-Си. Што ако технологијата биде киднапирана од терористи и се користи како оружје? Или ако таа самата одлучи дека човештвото е проблем и нè уништи? „Ако е попаметно од вас, тогаш мора да го држиме под контрола. Мора да можеме да го исклучиме“, предупреди Тим Бернерс-Ли, креатор на World Wide Web.

Владите преземаат одредени чекори. Во САД, тогашниот претседател Бајден издаде извршна наредба во 2023 година со која се бара од компаниите за вештачка интелигенција да ги споделуваат резултатите од безбедносните тестови со владата. Во Обединетото Кралство, беше основан Институтот за безбедност на вештачката интелигенција за подобро разбирање на ризиците.

Нил Лоренс, професор по машинско учење на Универзитетот во Кембриџ, смета дека целата дебата е бесмислена. „Концептот за општа вештачка интелигенција е апсурден како и концептот на „вештачко општо возило““, тврди тој. За него, зборувањето за вештачка интелигенција е одвлекување на вниманието од вистинските проблеми. „Големата загриженост е што сме толку зафатени со наративите на големите технолошки компании за вештачката интелигенција што ги пропуштаме начините на кои треба да ги подобриме работите за луѓето“. Сегашните алатки за вештачка интелигенција се добри во препознавањето на шемите, но тие не „се чувствуваат“, без разлика колку се убедливи нивните одговори.

Винс Линч, извршен директор на IV.AI, е исто така претпазлив. „Тоа е одличен маркетинг. Ако сте компанија што го гради најпаметното нешто што некогаш постоело, луѓето ќе сакаат да ви дадат пари“, вели тој, додавајќи дека AGI не е само за две години.

На некој начин, вештачката интелигенција веќе го надмина човечкиот мозок во одредени задачи. Генеративната алатка за вештачка интелигенција може да биде експерт за средновековна историја во еден момент, а во следниот да решава сложени математички равенки. Сепак, биолошкиот човечки мозок сè уште победува. Со околу 86 милијарди неврони и 600 трилиони синапси, тој е далеку посложен од вештачките еквиваленти.

„LLM (големи јазични модели) немаат метакогниција, што значи дека не знаат што знаат. Луѓето се чини дека имаат интроспективен капацитет, понекогаш наречен свест, што им овозможува да знаат што знаат“, објаснува Хоџат. Тоа е фундаментален дел од човечката интелигенција – и оној што сè уште не е реплициран во лабораторија.