„Nvidia“ ќе го поддржи „xAI“ на Маск со чипови како дел од договорот од 20 милијарди долари

Стартапот за вештачка интелигенција „xAI“ собира повеќе средства од првично планираното, искористувајќи ги поддржувачите, вклучувајќи ја и „Nvidia“, за да го зголеми својот тековен круг на 20 милијарди долари, објави „Bloomberg“, повикувајќи се на луѓе запознаени со ова прашање.

Финансирањето вклучува капитал и долг во возило со посебна намена кое ќе купува процесори на „Nvidia“ и ќе ги изнајмува на „xAI“ за употреба во својот проект „Colossus 2“, рекоа луѓето, зборувајќи под услов на анонимност бидејќи информациите се доверливи. „Colossus 2“ е името на неговиот најголем центар за податоци, кој се наоѓа во Мемфис.

„Nvidia“ инвестира 2 милијарди долари во делот од капиталот од договорот, рекоа луѓето. Стратегијата на производителот на чипови помага да се забрзаат инвестициите на неговите клиенти во вештачка интелигенција (AI). Напорот за собирање средства на xAI, за кој „Bloomberg“ претходно објави дека изнесувал половина од таа сума, би можел да продолжи да расте.

Масивната рунда на финансирање е најновата во низата големи технолошки компании кои инвестираат десетици милијарди долари во брза низа за да ја изградат инфраструктурата потребна за развој на водечки модели на вештачка интелигенција. Порано оваа недела, „OpenAI“ објави договор за користење на чипови на „Advanced Micro Devices“ во текот на неколку години. „Meta Platforms“ потпиша неколку договори од повеќе милијарди долари во последните месеци, вклучувајќи пакет за финансирање од 29 милијарди долари за центри за податоци. „Oracle“, исто така, собра долг од 38 милијарди долари за својата инфраструктура.

Финансирањето на „xAI“ ќе биде поделено помеѓу околу 7,5 милијарди долари акции и 12,5 милијарди долари долг, велат изворите. Средствата ќе се користат за купување процесори на „Nvidia“, додека стартапот на Маск ќе ги изнајми чиповите пет години, дозволувајќи им на финансиерите од Волстрит да ја вратат својата инвестиција. Уникатната структура на договорот, поддржана од графички процесори, би можела да послужи како модел за технолошките компании кои сакаат да ја намалат својата изложеност на долг.

Извршните директори на „Nvidia“ велат дека ќе ја искористат растечката финансиска сила на компанијата за да го забрзаат усвојувањето на вештачката интелигенција во индустријата. Во септември, главниот финансиски директор Колет Крес изјави на конференцијата на „Goldman Sachs“ дека „Nvidia“ ќе откупи акции и ќе направи стратешки аквизиции каде што е можно, но нејзин приоритет е да ги користи своите средства за да им помогне на другите компании побрзо да започнат со вештачка интелигенција.

„Apollo Global Management“ е вклучен во зголемувањето на долгот, како и „Diameter Capital Partners“, велат изворите. „Valor Capital“ го води делот од акциите во договорот. „Apollo“ исто така инвестира.

Портпаролот на „Diameter“ одби да коментира, а претставниците на „Apollo“ и „Valor“ не одговорија на барањата за коментар.