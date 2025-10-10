Кои европски земји имаат најмногу милијардери?

Нееднаквоста во богатството е значаен проблем низ целиот свет, вклучително и во Европа. Најбогатите 1% од населението поседуваат најмалку 20% од богатството во речиси сите европски земји, според податоците од „Our World in Data“. Во многу случаи, овој удел надминува 25%, објавува „Euronews“.

Десетици милијардери можат да се најдат во голем број земји низ Европа. Кои се трите европски земји со најмногу милијардери? И колку има во секоја земја?

Според „Forbes“, до 2025-та година ќе има над 3.000 милијардери во светот, со вкупно богатство од 16,1 трилиони долари (13,7 трилиони евра). Сепак, оваа огромна концентрација на богатство е многу искривена: само три земји – САД, Кина и Индија – се дом на повеќе од половина од сите милијардери и нивното вкупно богатство.

Листата на милијардери на „Forbes“ се базира на проценки во американски долари, што го одразува државјанството на поединците, а не земјата во која живеат.

Германија е дом на најмногу милијардери во Европа

Германија е најсилниот изведувач во Европа. Земјата е дом на најголем број милијардери во Европа, со 171, со вкупна нето вредност од 676,4 милијарди евра. Најбогатиот човек во Германија е Дитер Шварц, со богатство од 35 милијарди евра (41 милијарда долари), кој е рангиран на 37-мо место во светот. Тој е поранешен претседател и извршен директор на синџирот супермаркети „Lidl“ и синџирот хипермаркети „Kaufland“.

Италија е на второ место со 74 милијардери во долари. Нивното комбинирано богатство е 289 милијарди евра (339 милијарди долари), а најбогатиот човек во Италија е писателот и бизнисмен Џовани Фереро, со богатство од 32,6 милијарди евра (38,2 милијарди долари). Тој е рангиран на 41-во место во светот.

Велика Британија е дом на 55 милијардери со вкупна состојба од 203 милијарди евра (238 милијарди долари). Најбогатиот човек во земјата е Мајкл Плат, со проценето богатство од 14 милијарди фунти (16 милијарди долари). Тој е рангиран на 106-то место во светот.

Плат е менаџер на хеџ фонд. Тој е ко-основач и генерален директор на „BlueCrest Capital Management“, третата најголема фирма за хеџ фондови во Европа, која е основана во 2000-та година.

Францускиот милијардер Арно е петти во светот

Во 2025-та година, Франција ќе има 52 милијардери, што ја прави четврта најбогата личност во Европа. Најбогатиот човек во земјата е Бернар Арно, шеф на луксузната империја „LVMH“, која ги поседува „Louis Vuitton“, „Christian Dior“, „Sephora“ и многу други глобални брендови. Неговото богатство се проценува на 152 милијарди евра (178 милијарди долари), што го прави петти најбогат човек во светот, откако се најде на врвот на листата во 2024 година. Арно често бил вмешан во дебатата за данокот на богатство во Франција, мерка на која тој силно се спротивставува.

Германија, Италија, Обединетото Кралство и Франција се единствените земји во Европа со повеќе од 50 милијардери.

Следат Шведска и Швајцарија како четири најбогати земји, со 45 и 42 милијардери, соодветно. Бизнисменот Стефан Персон е најбогатиот човек во Шведска со богатство од 15,9 милијарди евра. Во Швајцарија, Џанлуиџи Апонте и Рафаела Апонте-Дијаманте го делат првото место, секој со богатство од 32,2 милијарди евра. Ова ги става на 44-то место во светот.

Шпанија не е меѓу првите пет

Меѓу петте најголеми економии во Европа, Шпанија има најмалку милијардери – вкупно 34, што ја става на 7-мо место на европската ранг-листа. Основачот и поранешен шеф на „Inditex“, Амансио Ортега, со богатство од 106 милијарди евра, е најбогатиот човек во земјата и е рангиран на 9-то место во светот.

Турција, од своја страна, има 32 милијардери, а потоа следи Норвешка на листата со само 17 милијардери.

Бројот на милијардери во другите европски земји е следен: Грција (16); Холандија (13); Ирска, Белгија и Чешка (по 11); Полска и Кипар (по 10); Австрија и Данска (по 9); Финска (7); Романија (6); Унгарија (4); Словачка и Бугарија (по 2); и Португалија, Луксембург, Хрватска, Исланд и Албанија (по 1).

Сите овие бројки покажуваат дека земјите од Западна и Северна Европа доминираат на листата на милијардери, а Германија, Италија, Обединетото Кралство, Франција и Шведска заедно сочинуваат 61% од вкупниот број во Европа. Источна Европа значително заостанува.

Улогата на економската големина

Резултатите покажуваат дека економската големина на дадена земја е еден од клучните фактори што ги објаснуваат разликите во рангирањето. Четирите европски земји со најмногу милијардери се меѓу петте најголеми економии на континентот, иако нивното рангирање според бруто домашниот производ (БДП) и бројот на милијардери не се совпаѓа целосно.

Велика Британија и Швајцарија се исто така два од водечките финансиски центри во Европа.

Од друга страна, Извештајот за амбициите на милијардерите на „UBS“ за 2024-та година претставува различни бројки бидејќи ги одразува податоците од 2024-та година и користи различна методологија од онаа на „Forbes“.

Според „UBS“, Германија сè уште е на чело на листата со 117 милијардери, додека Швајцарија е на второ место со 85. Другите земји се Велика Британија со 82, Италија со 62, Франција со 46, Шведска со 28 и Шпанија со 27 милијардери.