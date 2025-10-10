Сончевите панели стануваат поевтини, побрзи за изградба и општествено поприфатливи

Капацитетот на зелена енергија ќе се удвои во следните пет години, според прогнозите на Меѓународната агенција за енергија (IEA), објавени во Извештајот за развој на обновлива енергија.

Според податоците, до 2030-та година ќе бидат додадени постројки за обновлива енергија со капацитет од 4.600 гигавати, односно вкупниот удел на Кина, Европската Унија и Јапонија денес. 80% од овој раст ќе се должи на соларните панели.

Тие стануваат поевтини, побрзи за изградба – дозволите за ова стануваат поедноставни и се издаваат брзо, а инсталациите се прифатливи за општеството. Поради оваа причина, IEA очекува додавање на соларен капацитет со капацитет од нешто над 3.500 гигавати до 2030-та година.

Ветертурбините се попроблематични. Има случаи со испораки, цените растат, а дозволите за проекти се одложуваат. Покрај тоа, во САД, дури и одобрените проекти со сите дозволи се соочуваат со тешкотии со новата влада во Белата куќа. Но, прогнозата на агенцијата за енергија сè уште покажува дека енергијата на ветерот ќе порасне за 873 гигавати – главно во Кина и ЕУ.

Капацитетот на хидроенергијата ќе се зголеми за 154 гигавати, што во голема мера се должи на плановите за изградба на „PAWPP“, кои се сметаат за опција за складирање на електрична енергија. Ова е клучно за зголемениот удел на обновливите извори на енергија во енергетските мрежи.

До крајот на 2030-та година, овие извори на енергија ќе имаат удел од 30% во глобалниот енергетски микс. Ова е двојно повеќе од денешното ниво, исто така се вели во извештајот. Сепак, ова значи дека енергетските мрежи мора да станат пофлексибилни, што исто така бара повеќе инвестиции. Во однос на транспортот, уделот на обновливите извори на енергија исто така ќе се зголеми од 4% денес на 6% во 2030-та година. Главно станува збор за користење на зелена електрична енергија за полнење на електрични возила, што ќе се забрза во ЕУ и Кина.

Биогоривата добиваат поширока поддршка во Бразил, Индонезија, Индија и Канада, како и во Европа.

Во однос на зелената енергија што се користи за греење, учеството во 2030-та година ќе изнесува 18%, што е зголемување од 4 поени во споредба со денешните нивоа. Ова повторно е повеќе поврзано со употребата на зелена електрична енергија за греење, како и со вклучувањето на геотермалната енергија.

САД го блокираат развојот на зелената енергија

ИЕА ги ревидира своите прогнози за секторот за обновлива енергија надолу за 5%. Има значително намалување на очекувањата за развој на зелената енергија во САД – очекувањата се 50% помалку капацитет во споредба со минатогодишната прогноза. Ова се должи на отстранувањето на субвенциите и ограничувањата за увоз на опрема, блокирањето на работата на одобрените проекти итн.

Агенцијата очекува забавување на развојот во Кина, но во рамките на 5% во споредба со нејзините претходни публикации.

Во исто време, има компензација со побрз развој на зелените проекти на Блискиот Исток и Африка (23%), како и во регионот на Пацификот (9%). Очекувањата на ИЕА за Европа се исто така малку повисоки – за 3% во споредба со минатогодишните анализи.

Зелена енергија и земји во развој

Иднината на обновливата енергија изгледа ветувачка не само во ЕУ, туку и во економиите во развој. Индија, на пример, ќе биде меѓу лидерите, поддржана од растот на соларни панели на покривите на зградите, како и од новите хидроцентрали.

Се очекува Индија да може да ги исполни своите цели и до 2030-та година да биде втор најголем пазар за обновливи технологии во светот (по Кина). Капацитетот за производство на зелена енергија ќе се зголеми за 2,5 пати во петте години до 2030-та година.

Фотоволтаиците на покривите ќе бидат водечки и во Германија, Шпанија, Италија и Полска, како и во Саудиска Арабија и други земји на Блискиот Исток и Северна Африка. Во Југоисточна Азија, според анализите на ИЕА, постои интерес и за ветерни фарми.