Најевтиниот електричен автомобил во Европа конечно добива поголема моќност (ФОТО/ВИДЕО)

Купувањето нов автомобил често доаѓа во погрешно време. Зошто?

Како што конкуренцијата се интензивира, производителите воведуваат почести ажурирања за да бидат во чекор со конкурентите, така што на почетокот не ја добивате најдобрата верзија на моделот.

Редизајнот на средината на животниот век порано беше единствената голема промена, но тоа веќе не е случај.

Земете го на пример најевтиниот електричен автомобил во Европа. „Dacia Spring“ претрпе голем редизајн во 2024-та година, но подобрената верзија е веќе на пат.

За 2026-та година, ова прифатливо електрично возило добива значително помоќни мотори. Основниот модел, претходно ограничен на 45 ks, сега произведува 70 ks, додека 65 ks се зголемени на 100 ks.

Како резултат на тоа, разликата во перформансите е огромна. Основната верзија сега забрзува од 80 до 120 км/ч за 10,3 секунди наместо болно бавните 26,2 секунди.

Ако изберете помоќен мотор, тој интервал се намалува на 6,9 секунди од 14 секунди.

„Dacia“ вели дека автомобилот сега има до 20 проценти поголема моќност и вртежен момент при тие брзини, што му олеснува на „Spring“ да биде во чекор со сообраќајот надвор од урбаните средини.

Надградените мотори црпат енергија од нова батерија од литиум-железо-фосфат (LFP) од 24,3 kWh.

„Spring“ е првиот електричен автомобил од групацијата „Renault“ што ја користи оваа хемија.

Исто така, поддржува побрзо полнење со еднонасочна струја од 40 kW, наместо 30 kW, што му овозможува да полни од 20 до 80% од капацитетот на батеријата за само 29 минути.

Уште повеќе промени доаѓаат едвај една година по редизајнот. Малото електрично возило конечно добива стабилизатор за подобрена стабилност во кривини.

Инженерите, исто така, ги преуредија амортизерите и пружините и ги надградија сопирачките.

Понатамошните подобрувања на каросеријата го намалија коефициентот на отпор од 0,745 на 0,660 кај верзиите опремени со 14-инчни тркала.

„Spring“, кој се произведува во Кина, на крајот ќе отстапи место на ново електрично возило од почетно ниво од брендот „Dacia“ кое ќе користи технологија од претстојниот „Renault Twingo EV“, за кој се очекува почетна цена од околу 18.000 евра.

Овој модел од А-сегментот веројатно ќе биде базиран на штотуку претставениот концепт „Hipster“.