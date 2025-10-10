Производител на луксузни часовници го претстави својот најнов паметен часовник (ВИДЕО)

ПочетнаТЕХНОЛОГИЈАПроизводител на луксузни часовници го претстави својот најнов паметен часовник (ВИДЕО)
Популарниот производител на луксузни часовници „Tag Heuer“ го претстави својот најнов паметен часовник. Часовникот „Connected Calibre E5“ е создаден во партнерство со производителот на спортска облека „New Balance“ и е спортска верзија на паметниот часовник.

Дизајнот е секако најголемата продажна точка на овој уред. Станува збор за елегантен часовник, со светла виолетово-зелена шема на бои.

Надворешноста на часовникот е обложена со титаниум од втор степен, а часовникот има флексибилни ремени, кои се инспирирани од патиките „New Balance“. „Tag Heuer“ ветува екран што може да се користи дури и во многу сончево време, како и компатибилност со „iOS“ уреди.

Часовникот има двоен опсег GPS и батерија што трае ден и пол со едно полнење. Се вели дека полнењето на уредот трае 90 минути од нула до 100 проценти.

Часовникот „Connected Calibre E5“ се напојува со чип Snapdragon 5100+, има AMOLED дисплеј и голем број сензори за следење на параметрите за здравје и фитнес. Има сензор за срцев ритам, сензор за кислород во крвта, сензор за спиење и друго.

Потенцијален проблем со овој часовник е тоа што работи на сосема нов, нетестиран оперативен систем. Исто така, цената е над 2.000 долари, додека некои други комбинации на материјали за куќиште и ремен може да паднат и до 1.600 долари.

