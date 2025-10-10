Пет пијалаци кои можат да го забрзаат стареењето на мозокот кога се консумираат често

Исхраната е клучна за целокупното здравје, но она што го пиеме е исто толку важно, особено кога станува збор за здравјето на мозокот.

Некои навидум безопасни пијалаци можат да го забрзаат стареењето на мозокот, да ја нарушат меморијата и бавното размислување и да го зголемат ризикот од мозочен удар и деменција, пишува „Јади го ова, не она!“.

Нутриционистката Ранија Батајне објаснува дека не станува збор за забрана на одредени пијалаци, туку за повторувачки навики.

„Никогаш не им кажувам на клиентите дека храната или пијалоците се целосно забранети. Она што е важно е моделот на тоа што пиете со текот на времето. Еден газиран или еден алкохолен пијалак не е проблем, но прекумерното внесување, особено во комбинација со ултра-преработена храна, може да го забрза стареењето на мозокот“, вели таа.

Батајне издвои пет популарни видови пијалаци кои, ако се консумираат често, можат да го забрзаат стареењето на мозокот.

Шеќерни газирани пијалаци

Ладен газиран пијалак може да биде освежителен, но дури и две лименки неделно можат негативно да влијаат на здравјето на срцето, според студија од 2024-та година објавена во Американскиот журнал за клиничка исхрана.

„Со текот на времето, редовното консумирање газирани пијалоци создава повторени скокови на шеќерот во крвта и инсулинот, што го поттикнува воспалението“, објаснува Батајне.

„Студиите дури и ја поврзаа газирана вода со помал волумен на мозокот и послаба меморија. Ако некој јаде и храна богата со преработена храна, влијанието врз здравјето на мозокот станува уште поголемо“, додава таа.

Енергетски пијалаци

Енергетските пијалаци обезбедуваат брз поттик на енергија, но можат да бидат штетни за мозокот на долг рок.

„Луѓето често ги користат енергетските пијалаци како главен извор на кофеин, понекогаш дури и го заменуваат појадокот со нив. Така, тие го преплавуваат својот систем со стимуланси, но не му даваат на мозокот стабилно гориво што нормално би го добил од избалансиран оброк“, истакнува нутриционистот.

Резултатот, вели тој, е „лоша контрола на шеќерот во крвта, недостаток на одржлива енергија и поголем пад подоцна во текот на денот“. На долг рок, овој модел става постојан стрес врз нервниот систем и го прави мозокот поранлив на влошување.

Прекумерно внесување алкохол

Според Националниот институт за злоупотреба на алкохол и алкохолизам, прекумерното пиење е дефинирано како четири или повеќе пијалоци дневно (или осум неделно) за жени и пет или повеќе дневно (или 15 неделно) за мажи.

„Прекумерното пиење го намалува волуменот на мозокот, особено во хипокампусот, што е клучно за меморијата и учењето“, истакнува Батајне.

„Алкохолот, исто така, се меша во апсорпцијата на витамини кои го штитат когнитивното здравје. Со текот на времето, прекумерното пиење го зголемува ризикот од рано губење на меморијата и когнитивен пад.“

Диетни газирани пијалаци

Иако често се сметаат за поздрава алтернатива, диеталните газирани пијалаци носат и ризици.

„Диеталните газирани пијалаци го прескокнуваат шеќерот, но доаѓаат со свои проблеми. Вештачките засладувачи можат да се мешаат во цревните бактерии и регулирањето на шеќерот во крвта, кои се поврзани со здравјето на мозокот“, објаснува таа за „Јади го ова, не тоа“.

Тој додава дека „студиите покажаа дека редовната консумација на диетални газирани пијалаци е поврзана со поголем ризик од мозочен удар и деменција“. Ако исхраната е богата со преработени производи, ризиците се собираат.

Засладени пијалаци од кафе

Иако самото кафе содржи антиоксиданси корисни за мозокот, адитивите како што се сирупот и шлагот ги поништуваат овие придобивки.

„Сирупите, кремот и аромите го претвораат кафето во десерт. Со текот на времето, секојдневното пиење на овие пијалаци предизвикува скокови во шеќерот во крвта и воспаление што го нарушува фокусот, меморијата и енергијата“, додава таа.

Батајне нагласува дека еден пијалак нема да го уништи здравјето на мозокот, но повторувањето на штетните навики со текот на времето може.

„Не е еден пијалак тој што го подобрува или го нарушува здравјето на мозокот, туку шемата со текот на времето. Изборот на вода, газирана вода, незасладен чај или обично кафе почесто му дава на мозокот поддршка што му е потребна за да остане остар и отпорен“, заклучува тој.