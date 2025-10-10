ПочетнаХОРОСКОПДневен хороскоп 10.10.2025
ХОРОСКОП

Дневен хороскоп 10.10.2025

72
хороскоп знаци
oven1

Овен (21.03 – 20.04)

     Добивајте вести на Viber     

Доколку продолжите да функционирате под преголем стрес, можно е во некој момент да направите грешка. Ќе ви одговара малото дистанцирање од партнерот, со цел да си ја разбистрите главата.

bik1

Бик (21.04 – 21.05)

Ви се отвора нова можност за заработка. Потрудете се максимално да ја искористите приликата која е пред вас. Кога до вас ќе биде присутен некој Јарец ќе почувствувате силна привлечност. Тоа може да промени нешто во вашиот љубовен живот.

bliznaci1

Близнаци (22.05 – 22.06)

Можете да имате среќа во новите промени кои се случувааат во деловното опкружување. Ве очекува напредок. Во љубовта ќе дојде до ситни проблеми кои со правилни потези брзо ќе ги елиминирате.

rak1

Рак (22.06 – 22.07)

Можно е да се смирите со некој ваш соработник со кој сте имале неколку кавги. Во љубовта малку ве измачува љубомората. Обидете се да разговарате со саканото лице за тоа што ве мачи.

lav1

Лав (23.07 – 22.08)

Можно е да имате прилично големи трошоци денес. Потрудете се сепак да бидете што поекономични. Партнерот ви делува претерано посесивен и тоа прилично ви пречи. Кажете му го тоа јасно и гласно.

devica1

Девица (23.08 – 22.09)

Можноста за напредување ви се отвора и ќе имате успех на работа. Можете да очекувате убави вести. Во љубовта ќе поминете убав ден со саканото лице, излезете на романтична вечера.

vaga1

Вага (23.09 – 22.10)

Денот е поволен ако се занимавате со приватна работа. Можете да очекувате нови прилики и остварување на профит. Во љубовта ќе имате прилично мирен ден без емотивни промени. Задоволни сте од состојбата.

shkorpija1

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Можно е во вашето деловно опкружување да владее атмосфера со многу строги правила, а тоа нема да ви се допадне. Некои препреки кои ви ги поставува партнерот ќе ви пречат но сепак за кратко ќе сфатите дека тој сето тоа го прави за ваше добро.

strelec1

Стрелец (22.11 – 21.12)

Можно е да се претставувате како многу несигурна личност која стравува од конкуренцијата. Не си го правете тоа на себе. Односот меѓу вас и саканото лице е поинаков, односно многу подобрен.

jarec1

Јарец (22.12 – 20.01)

Со помош на добрите идеи кои ги имате во изобилство лесно ќе остварите напредок на деловен план. Ве очекува позитивен период. Можно е да не сте го забележале новиот додворувач кој се обидува да ви го привлече вниманието на многу начини.

vodolija1

Водолија (21.01 – 19.02)

Немате доволно доверба во деловниот партнер. Можни се проблеми во комуникацијата со него. Во љубовта ќе добиете доволно внимание од саканото лице, иако гледате дека нема многу време за вас.

riba1

Риби (20.02 – 20.03)

Многу е важно да се слушате себе и својата интуиција, да не се осврнувате на коментарите од луѓето со кои се опкружени. Оние кои се сами лесно ќе склопат нови познанства. Верувате во своите квалитети и тоа се гледа.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025