Лагард гледа долгорочни придобивки во зајакнувањето на фундаменталните вредности на еврото

Претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард, ги повика владите на еврозоната да работат на тоа еврото да стане вистинска глобална валута што ќе ѝ овозможи на економијата на регионот да напредува.

„Еврозоната не може да остане пасивно безбедно засолниште, апсорбирајќи ги шоковите од другите делови на светот. Наместо да го поттикнуваат растот, ваквите текови ризикуваат да го зголемат девизниот курс и да ги оптоварат извозниците со повисоки трошоци. Ако ги зајакнеме фундаменталните вредности на еврото сега, можеме да ја претвориме нашата отвореност во отпорност, а нашите слабости во силни страни“, рече Лагард.

Протекционизмот на американскиот претседател Доналд Трамп и превирањата што ги донесе во глобалната трговија предизвикуваат сомнежи за доларот како валута по избор. Европските финансиери ги гледаат овие загрижености како можност. Сепак, малку се промени откако Лагард првпат зборуваше за „глобален евро момент“ во мај.

Таа рече дека европските капитални пазари не се доволно развиени за целосно да имаат корист од тековите на безбедно засолниште. Пазарите на акции се помалку од половина од оние во Соединетите Американски Држави и го распределуваат капиталот помалку ефикасно, додаде таа.

„Треба да создадеме услови капиталот да тече кон раст во Европа, за да можеме да имаме корист од тековите, а потоа да привлечеме повеќе инвестиции како дел од еден доблесен циклус. Посилна економија на еврозоната, исто така, ќе го направи еврото посилна и посигурна валута во странство“, изјави Лагард.

Тоа, рече таа, значи отстранување на сите пречки што го спречуваат блокот да има конкурентни пазари на стоки и капитал, поправање на фрагментираните регулативи, даночните режими и правилата за несолвентност. Справувањето со структурните проблеми како што се високите трошоци за енергија, ниската продуктивност и неподготвеноста за финансирање на заеднички проекти е исто така во рамките на можностите на Европа.

Лагард го повтори својот повик до владите да усвојат нови пристапи кон донесувањето одлуки, проширувајќи го таканареченото квалификувано гласање на европско ниво за да се осигури дека ветото може да го блокира колективниот интерес на 26 други земји.

„Реформите потребни за да се направи ова, парадоксално, ќе нè направат помалку ранливи на надворешни шокови, без разлика дали се од девизни курсеви или тарифи“, додаде претседателката на ЕЦБ, забележувајќи дека Европа има една голема предност.

„Нашите демократски контроли и рамнотежа и независноста на нашата централна банка се моќни симболи на стабилност во свет каде што институционалниот интегритет е сè повеќе тестиран“, рече таа.

Лагард додаде дека довербата во Европската Унија (ЕУ) е на највисоко ниво од 2007-ма година, додека довербата во многу американски институции е намалена.