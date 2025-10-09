Русија почнува да го губи својот последен голем енергетски пазар во Европа

Турција е последниот голем руски пазар за гас во Европа, но не е јасно дали ќе може да го задржи. Анкара може да покрие повеќе од половина од својата потрошувачка со зголемување на локалното производство и увозот на американски течен гас. САД јавно ја повикаа Турција, клучен сојузник во НАТО, да ги прекине енергетските врски со Русија и Иран, за кои е еден од нејзините најважни клиенти.

Прекинувањето на односите со двете земји би можело да биде услов за долгогодишните напори на турските власти да ја претворат земјата во енергетски центар за Европа. На почетокот на војната во Украина, Газпром развиваше проект за враќање на европските клиенти што ја користат Турција. Мрежата за пренос на гас во земјата е една и тешко е да се разликува изворот на гас, поради што Анкара продава свој микс, вклучувајќи ги сите добавувачи.

Сепак, Европската Унија се подготвува да престане да купува руски енергетски производи од 2027-ма година, а миксовите што содржат руски природен гас исто така ќе бидат забранети. Но, дури и пред тоа, немаше разговори за руските планови за гасен центар во Турција.

Турција ги диверзифицира добавувачите

Всушност, Турција со години работи на диверзификација на своите енергетски резерви – со гасовод од Азербејџан, Русија и Иран, исто така изгради шест терминали за течен гас во Средоземното Море и активно развива локално производство, откривајќи неколку големи наоѓалишта во Црното и Средоземното Море. Русија останува водечки снабдувач, но уделот на рускиот гас во увозот се намалува од над 60% пред дваесет години на 37% во првата половина од 2025-та година.

Турција има две рути за снабдување со руски гас – преку Синиот поток и преку Турскиот поток по дното на Црното Море. Договорот со „Газпром“ за Синиот поток истекува на крајот од оваа година и нема информации дали веќе се водат преговори за негово продолжување. Преку овие цевки, Русија испорачува 16 милијарди кубни метри на турската Боташ.

Преку Турскиот поток Турција добива уште 16 милијарди кубни метри гас, а втората цевка во рамките на проектот е насочена кон Европа. Гасот поминува низ територијата на Бугарија до Србија, Македонија, како и Унгарија, а од почетокот на оваа година и до Словачка. Испораките преку Турски тек започнаа во 2019-та година. Турција, исто така, добива 9,5 милијарди кубни метри гас преку Јужниот гасен коридор од Азербејџан, како и 10 милијарди кубни метри од Иран, а договорот за снабдување истекува во средината на 2026-та година.

Годишната потрошувачка на Турција е 53 милијарди кубни метри природен гас и во последните години се зголемува увозот на течен гас – од САД и Алжир. Очекувањата се дека до 2028-ма година уделот на гасоводен гас во вкупниот увоз може да се намали на 26 милијарди кубни метри во споредба со 41 милијарда кубни метри денес.

Пред неколку дена, турскиот министер за енергетика Алпарслан Бајрактар ​​изјави за „CNN Turk“ дека американските предлози се поволни. Тој, исто така, потврди дека се водат разговори со САД и други земји за изградба на следните нуклеарни реактори. Првично, се очекуваше Турција да изгради три електрани со технологија на „Росатом“. Првите единици се речиси готови и се очекува да бидат оперативни во 2026-та година. Бајрактар, исто така, рече дека државните компании не купуваат руска нафта. Турција е последниот европски пазар за руски танкери (т.е. испораки преку морски терминали), но купувањата се од приватни рафинерии.