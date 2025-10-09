Онколог: Би сакала жените над 50 години да јадат една храна почесто

Превенцијата на рак на дојка никогаш не е целосно под наша контрола. Генетиката и другите фактори играат голема улога, но сепак можеме да избереме што внесуваме во нашето тело.

Урамнотежената исхрана што вклучува зеленчук, овошје, интегрални житарки и посни и растителни протеини може да го намали ризикот од разни болести, вклучително и рак на дојка. Лекарите истакнуваат дека ризикот се зголемува со возраста, а повеќето дијагнози се поставуваат кај жени над 50 години.

Затоа онкологот д-р Бхавана Патак ја нагласува важноста на една храна особено – брокулата.

„Брокулата содржи пребиотски влакна, растителни протеини и сулфорафан, клучни состојки кои се борат против ракот бидејќи ги хранат здравите бактерии во цревата, го намалуваат воспалението, ја одржуваат метаболичката рамнотежа, го намалуваат оштетувањето на ДНК и ги уништуваат клетките на ракот“, објасни таа.

Малите промени во исхраната можат да придонесат за намалување на ризикот од рак на дојка на долг рок

Д-р Патак нагласува дека нејзиниот совет не е само повторување на добро познатата фраза за тоа колку е здрава брокулата. Освен што содржи три грама протеини по порција од 3 унци, брокулата е исто така богата со растителни влакна, железо и други хранливи материи кои го поддржуваат здравјето на цревата.

„Главната цел е да се активира моќта на сулфорафанот со сечкање или џвакање на брокулата“, вели таа. Соединението се произведува со природна ензимска реакција во растението и игра важна улога во спречувањето на формирање на клетки на ракот.

Според д-р Патак, готвењето може да ја намали количината на сулфорафан, но сечкањето на брокулата пред готвењето помага да се зачува соединението.

„Кога имам време, ја сечкам брокулата и ја оставам да отстои неколку минути пред да ја додадам во јадење. А кога немам време, само ја купувам претходно сечкана – тоа е мојот мал трик“, вели Патак.

Таа додава дека малите промени во исхраната, како што е редовното вклучување брокула, можат да помогнат во намалувањето на ризикот од рак на дојка на долг рок.