ПочетнаЗДРАВЈЕОнколог: Би сакала жените над 50 години да јадат една храна почесто
ЗДРАВЈЕ

Онколог: Би сакала жените над 50 години да јадат една храна почесто

0
брокула

Превенцијата на рак на дојка никогаш не е целосно под наша контрола. Генетиката и другите фактори играат голема улога, но сепак можеме да избереме што внесуваме во нашето тело.

     Добивајте вести на Viber     

Урамнотежената исхрана што вклучува зеленчук, овошје, интегрални житарки и посни и растителни протеини може да го намали ризикот од разни болести, вклучително и рак на дојка. Лекарите истакнуваат дека ризикот се зголемува со возраста, а повеќето дијагнози се поставуваат кај жени над 50 години.

Затоа онкологот д-р Бхавана Патак ја нагласува важноста на една храна особено – брокулата.

„Брокулата содржи пребиотски влакна, растителни протеини и сулфорафан, клучни состојки кои се борат против ракот бидејќи ги хранат здравите бактерии во цревата, го намалуваат воспалението, ја одржуваат метаболичката рамнотежа, го намалуваат оштетувањето на ДНК и ги уништуваат клетките на ракот“, објасни таа.

Малите промени во исхраната можат да придонесат за намалување на ризикот од рак на дојка на долг рок

Д-р Патак нагласува дека нејзиниот совет не е само повторување на добро познатата фраза за тоа колку е здрава брокулата. Освен што содржи три грама протеини по порција од 3 унци, брокулата е исто така богата со растителни влакна, железо и други хранливи материи кои го поддржуваат здравјето на цревата.

„Главната цел е да се активира моќта на сулфорафанот со сечкање или џвакање на брокулата“, вели таа. Соединението се произведува со природна ензимска реакција во растението и игра важна улога во спречувањето на формирање на клетки на ракот.

Според д-р Патак, готвењето може да ја намали количината на сулфорафан, но сечкањето на брокулата пред готвењето помага да се зачува соединението.

„Кога имам време, ја сечкам брокулата и ја оставам да отстои неколку минути пред да ја додадам во јадење. А кога немам време, само ја купувам претходно сечкана – тоа е мојот мал трик“, вели Патак.

Таа додава дека малите промени во исхраната, како што е редовното вклучување брокула, можат да помогнат во намалувањето на ризикот од рак на дојка на долг рок.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025