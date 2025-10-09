ПочетнаАВТОБИЗ„Audi“ работи на нов „A4“ и тој ќе биде различен
„Audi“ работи на нов „A4“ и тој ќе биде различен

Следната година, и „BMW“ и „Mercedes“ ќе ја претстават својата интерпретација на електричниот седан од средна класа. Баварците ќе го издадат „i3“, додека нивниот ривал го подготвува „C-Class EQ“. Третиот од големата германска тројка – „Audi“, не сака да биде изоставен и ќе понуди нов модел, кој треба да се нарече „A4 e-tron“ и да биде лансиран на пазарот во 2028-та година.

Појавата на електричниот седан го потврди извршниот директор на германската компанија Гернот Долнер, кој за„ Autocar“ изјави дека овој модел е дел од „најголемата промена во историјата на компанијата“, во време кога брендот сака да ја обнови својата производна понуда, дизајн, корпоративна структура и стратешки перспективи.

Стилски, „Audi A4 e-tron“ ќе користи детали од неодамнешниот „Concept C“, кој ги постави темелите на новата дизајнерска филозофија на германската компанија. Седанот ќе биде базиран на новата „SSP“ платформа – архитектура што „Volkswagen Group“ ќе ја користи во многу идни електрични модели на своите брендови.

Ова значи дека „A4 e-tron“ ќе биде длабоко различен од сегашниот „A6 e-tron“, кој наместо тоа ја користи платформата „PPE“ развиена од „Audi“ во соработка со „Porsche“ (всушност, ги произведува и „Audi Q5 e-tron“ и „Porsche Macan“). „SSP“ наводно ќе има варијанти за продолжување на опсегот, во кои моторот со внатрешно согорување ја полни и батеријата. Тој го напојува електричниот погонски склоп, кој е единственото нешто што обезбедува влечење за автомобилот.

Електричниот седан ќе игра водечка улога во транзицијата на „Audi“ кон софтверски дефинирани електрични возила и ќе биде еден од првите автомобили на „Volkswagen Group“ што ќе ја добие софтверската архитектура развиена во соработка со „Rivian“. Ова ќе доведе до развој на нови автомобили на поедноставен и побрз начин, како и поголема способност за решавање на какви било проблеми благодарение на надградбите преку интернет.

