5 телефони со најдобри звучници во 2025-та

Звучниците за паметни телефони повеќе не се споредна карактеристика. Во 2025-та година, тие се моќни, просторно точни и способни да произведат изненадувачки длабок бас од неверојатно мали драјвери.

Без разлика дали гледате „Netflix“ во кревет или пуштате музика во кујната, пет водечки модели: „Samsung Galaxy S25 Ultra“, „Honor Magic 7 Pro“, „iPhone 17 Pro Max“, „Google Pixel 10 Pro XL“ и „Sony Xperia 1 VII“, моментално нудат најдобар звук што можете да го имате на телефон.

„Galaxy S25 Ultra“: Погласен и пополн од кога било

„Samsung“ ја прошири решетката на звучникот и ги оптимизираше внатрешните комори на драјверот, правејќи го „Galaxy S25 Ultra“ еден од најгласните телефони во 2025-та година, достигнувајќи речиси 93 dB. Стерео системот користи горен звучник во слушалката и долен што емитува звук надолу, поддржан од „Dolby Atmos“ технологијата за поширок и пореалистичен просторен ефект.

Звукот е богат во средните тонови и јасен во високите тонови, додека басот е цврст и контролиран, без дисторзија дури и при поголема јачина на звук. Телефонот обезбедува избалансиран квалитет за музика, филмови, игри и разговори и како таков е еден од најдобрите во линијата „Galaxy S25“.

„Honor Magic 7 Pro“: моќен бас и ефект DTS:X Ultra

Honor стави акцент на акустиката при дизајнирањето на „Magic 7 Pro“. Пар стерео звучници работат симетрично, а системот користи специјално дизајнирани комори за звучници за да го подобри ефектот на бас звуците, претворајќи го задниот дел од уредот во резонантна површина што емитува звуци на ниски фреквенции. Благодарение на поддршката „DTS:X Ultra“, звукот има јасна просторна ориентација, што е идеално за игри и филмови.

Басот е моќен, вокалите остануваат јасни и нема ни трага од дисторзија дури и при максимална јачина на звук. „Magic 7 Pro“ испорачува можеби најимпресивното и најенергично звучно искуство меѓу моменталните водечки модели.

„iPhone 17 Pro Max“: избалансиран стерео и беспрекорна јасност

„Apple“ продолжи да го подобрува стерео системот во „iPhone 17 Pro Max“. И двата звучника произведуваат подеднакво моќен звук, создавајќи совршен стерео баланс. Со просторно аудио и „Dolby Atmos“, „iPhone“ испорачува реалистична звучна средина и детално раздвојување на инструментите.

Вокалите се јасни, високите тонови се јасни, а басот е природен и контролиран. Дури и при поголема јачина на звук, нема дисторзија, што го прави овој телефон идеален за подкасти, видео повици и гледање филмови.

„Pixel 10 Pro XL“: чист и избалансиран звук без остри тонови

„Google“ значително го подобри квалитетот на звучникот на „Pixel 10 Pro XL“. Новиот систем обезбедува подобра рамнотежа помеѓу горните и долните звучници, со поширок стерео простор и појасни високи тонови.

Дисторзијата е минимална, а гласовите звучат исклучително јасно. Иако нема моќен бас како конкурентите, „Pixel“ нуди природен и мазен звук, особено погоден за подкасти и видео содржини.

„Xperia 1 VII“: Вистински стерео звук и звук што ја исполнува просторијата

„Sony“ ја задржа својата репутација како аудио експерт. „Xperia 1 VII“ има два вистински стерео звучници свртени напред кои рамномерно емитуваат звук, поддржани од „Dolby Atmos“ и сопствените аудио технологии на „Sony“.

Звучниците обезбедуваат богат среден опсег, силно чувство за простор и одлична сепарација на инструментите. Уредот лесно ја исполнува просторијата со звук без губење на квалитетот, а задржувањето на 3,5 mm приклучокот го прави идеален за љубителите на жични слушалки.

Годината 2025-та донесе генерација паметни телефони кои звучат како наменски преносни звучници, објавува „Gizmochina“.