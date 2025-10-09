OpenAI сака да изгради нова ера на интернетот и инвестира милијарди во таа цел

Некогаш скромна лабораторија за вештачка интелигенција, OpenAI сега е глобален технолошки гигант кој го менува начинот на кој го користиме интернетот.

Со ChatGPT во центарот, компанијата ја гради платформата на иднината и инвестира милијарди за да го оствари тоа.

OpenAI беше малку позната лабораторија за истражување на вештачка интелигенција надвор од Силиконската долина до ноември 2022 година, кога беше лансиран ChatGPT.

Три години подоцна, стана синоним за револуцијата на вештачката интелигенција, завист на технолошката индустрија и клучен играч во дигиталниот пејзаж, а извршниот директор Сем Алтман дури стигна и до политичките кругови околу американскиот претседател Доналд Трамп.

Денес, ChatGPT не само што пишува апликации и планира патувања, туку и пребарува на интернет во име на корисниците. OpenAI влегува во сферите на шопинг, забава, образование и јавни услуги, а на состанокот одржан на 6 октомври, презентираше план да стане повеќе од само апликација – платформа за секојдневниот дигитален живот.

За да ја поддржи таа визија, OpenAI инвестира милијарди долари во физичка инфраструктура за иднината на вештачката интелигенција. Најновата голема инвестиција вклучува 6 гигавати капацитет за центри напојувани од AMD чипови.

Оваа експанзија е еден вид „маѓепсан круг“, бидејќи новите апликации бараат моќна компјутерска инфраструктура. Таа инфраструктура повторно зависи од приходите што новите апликации треба да ги генерираат.

OpenAI се соочува со силна конкуренција од технолошки гиганти како Meta, кои веќе имаат сложени екосистеми.

Дополнително, OpenAI сè уште не е профитабилен, што значи дека мора постојано да наоѓа начини да обезбеди огромни средства за понатамошно проширување.

Исто како што Google, Amazon и Meta ги дефинираа модерните форми на интернет преку пребарување, е-трговија и социјални мрежи, OpenAI сака да го направи ChatGPT центар на ерата на вештачката интелигенција. Алтман тврди дека апликацијата има 800 милиони активни корисници неделно.

Планот е корисниците повеќе да не треба да го напуштаат ChatGPT за да ги извршуваат своите дневни онлајн активности.

Стратегија која се покажа како успешна за денешните технолошки гиганти е агресивно да инвестираат за да ја направат својата технологија неопходен дел од секојдневниот живот на милиони луѓе, а начините за заработка доаѓаат подоцна.

OpenAI јасно верува дека таа стратегија повторно ќе се исплати.

-Приходите од вештачка интелигенција растат побрзо од кој било производ во историјата. На крајот, причината зошто оваа компјутерска моќ е толку важна и вредна за секој што ја гради е тоа што приходот сигурно ќе дојде на крајот – рече претседателот на OpenAI, Грег Брокман, пренесува CNN.