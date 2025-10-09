Овие симптоми укажуваат на неправилна работа на тироидната жлезда: Храна која помага во нејзината работа

Тироидната жлезда игра клучна улога во регулирањето на метаболизмот, енергијата, расположението и телесната тежина. Кога не функционира правилно, може да се појават бројни симптоми, а изборот на правилна исхрана може да помогне во поддршката на нејзиното функционирање.

Како да препознаете нарушување на тироидната жлезда

Симптомите може да бидат различни, во зависност од тоа дали станува збор за хипотироидизам (намалена функција) или хипертироидизам (зголемена функција). Најчестите знаци вклучуваат:

-Хипотироидизам: замор, зголемување на телесната тежина, треска, сува кожа, опаѓање на косата, депресија.

-Хипертироидизам: забрзано чукање на срцето, губење на тежина, нервоза, зголемено потење, треперење на рацете.

Ако забележите повеќе од овие симптоми или долгорочни промени во енергијата и тежината, важно е да посетите ендокринолог за лабораториски тестови за тироидни хормони.

Навремената дијагноза и адаптирана исхрана можат значително да го подобрат функционирањето на оваа важна жлезда и вашето целокупно здравје.

Храна што ѝ помага на тироидната жлезда

Јод – неопходен за производство на тироидни хормони; се наоѓа во јодирана сол, алги, риба и морски плодови.

Селен – ја поддржува конверзијата на Т4 во активен хормон Т3; Богати извори се бразилските ореви, рибата, јајцата и семките од сончоглед.

Цинк – учествува во синтезата на тироидните хормони; добар е во месото, јајцата, јаткастите плодови и мешунките.

Омега-3 масни киселини – помагаат во намалувањето на воспалението и го поддржуваат метаболизмот; се наоѓаат во масната риба, ленено семе и оревите.

Витамин Д – неопходен за имунитет и здравје на жлездите; може да се компензира со сончање и масна риба.