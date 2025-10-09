Погледнете го моментот кога Трамп им кажа на семејствата на заложниците дека ќе се вратат дома(ВИДЕО)

Емотивниот момент кога Доналд Трамп ги информира семејствата дека нивните најблиски кои Хамас ги држи како заложници ќе се вратат дома е снимен со камера.

Снимките објавени на социјалните мрежи покажуваат како семејствата радосно му се заблагодаруваат на американскиот претседател додека тој објавува дека Хамас и Израел постигнале договор за првата фаза од мировниот договор.

Планот на Трамп од 20 точки, долго отфрлен како желба, сега се чини дека се приближува кон реализација.

Планот предвидува прекин на огнот во Газа, ослободување на сите заложници, повлекување на израелските трупи и разоружување на Хамас, како и негово исклучување од идната влада.

Видеото го прикажува емотивниот момент кога американскиот претседател им кажува на семејствата дека заложниците ќе „се вратат во понеделник“, додека сите се собираат околу телефонот.

Држејќи го телефонот, американскиот министер за трговија Хауард Латник ги прашува семејствата: „Имате најдобра публика на светот, што имате да му кажете на претседателот Трамп?“

Потоа се насмевнува додека групата ја прима среќната вест.

Со овации, семејствата му се заблагодаруваат на американскиот претседател за неговата лидерска улога во постигнувањето на договорот.

Член на семејството извика: „Успеавте!“

All hostages are returning home. 💛

pic.twitter.com/yQin9H0Fyi — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

Друг рече: „Господине претседателе, ние веруваме во вас. Знаеме колку многу направивте за нас откако станавте претседател, па дури и пред тоа, и веруваме дека ќе ја исполните оваа мисија сè додека секој заложник, сите 48, не се вратат дома.“

Повторувајќи ги зборовите на самиот претседател, тој додаде: „Блажени се миротворците.“

Потоа Трамп одговори: „Ви благодарам многу, само грижете се за себе. Заложниците ќе се вратат, сите се враќаат во понеделник. Ви благодарам на сите. Добро, уживајте, збогум.“

Историскиот мировен договор меѓу Израел и Хамас беше карактеристично објавен синоќа на платформата Truth Social на Трамп.

Трамп – кој е кандидат за Нобелова награда за мир оваа недела – рече дека 20-те заложници кои се живи и телата на 28-те преостанати од упориштето на Хамас треба да бидат вратени до понеделник.

Војната во Газа, за која се вели дека одзела животи на 67.000 Палестинци од 7 октомври, конечно ќе заврши.

Трамп изјави: „Многу сум горд што објавувам дека и Израел и Хамас ја потпишаа првата фаза од нашиот мировен план“.

Тој додаде дека оружјето „наскоро ќе замолкне“ додека израелските трупи ќе почнат да се повлекуваат, преземајќи ги првите чекори кон „силен, траен и вечен мир“.

На Truth Social, тој прогласи „голем ден“ за регионот и целиот свет.

Во соопштението, тој додаде дека договорот наскоро ќе доведе до ослободување на сите заложници и повлекување на израелските трупи „до договорената линија“ како први чекори кон она што тој го нарече „силен, траен и вечен мир“.

-Многу сум горд што објавувам дека и Израел и Хамас ја потпишаа првата фаза од нашиот мировен план – напиша Трамп.

-Сите страни ќе бидат третирани праведно! Ова е голем ден за арапскиот и муслиманскиот свет, Израел, сите соседни земји и Соединетите Американски Држави. Им се заблагодаруваме на медијаторите од Катар, Египет и Турција за нивната соработка – рече Трамп, додавајќи: „Блажени се миротворците“.