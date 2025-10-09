Федералните резерви размислуваат за дополнителни намалувања на каматните стапки до крајот на годината

Функционерите на Федералните резерви беа цврсто за намалување на каматните стапки во септември, при што единствената разлика во мислењата се чини дека е околу бројот на планирани намалувања, покажа записникот од состанокот. Резимето од состанокот укажува на речиси едногласна согласност меѓу членовите на Комитетот за отворен пазар на Федералните резерви дека клучната каматна стапка преку ноќ треба да се намали поради слабоста на пазарот на трудот.

Сепак, мислењата беа поделени околу тоа дали треба да има вкупно две или три намалувања оваа година, вклучувајќи намалување од четвртина процентен поен што беше одобрено на состанокот одржан на 16 и 17 септември.

„Разгледувајќи ги перспективите за монетарната политика, речиси сите учесници забележаа дека, со стеснувањето на целниот опсег за стапката на федералните фондови на овој состанок, Комитетот е во добра позиција да одговори навремено на потенцијалните економски случувања“, се вели во записникот.

„Учесниците изразија различни мислења за степенот на рестриктивност на тековната монетарна политика и за веројатната идна насока на нејзиното движење“, се додава во документот. „Повеќето сметаа дека понатамошното олабавување на политиката до крајот на годината веројатно би било соодветно.“

Материјалите за проекции објавени на состанокот покажаа тесна поделба меѓу 19-те службеници кои учествуваа на состаноците на FOMC (Федерален комитет за отворен пазар), од кои 12 имаат право на глас.

Иако целиот состав на Федералниот комитет за отворен пазар гласаше со 11 спрема 1 за намалување на референтната каматна стапка за четвртина од процентен поен, учесниците имаа мешани мислења за тоа како агресивно да се дејствува до крајот на 2025 година и понатаму. Намалувањето ја доведе каматната стапка во целниот опсег од четири до 4,25 проценти.

На крајот, мало мнозинство од десет спрема девет поддржаа намалувања од еквивалент на четвртина од поен на секој од двата преостанати состаноци оваа година. Проекциите укажуваа на можноста за уште едно намалување во 2026 и 2027 година, пред каматната стапка да се стабилизира во долгорочниот опсег околу три проценти.

Сепак, состанокот вклучуваше голем број различни ставови. Седницата од 16 до 17 септември беше прва за новоназначениот гувернер Стивен Миран, кој ја презеде функцијата само неколку часа пред почетокот.

Миран се издвои како единствен гласач кој се залагаше за значително поагресивен пристап кон ублажување. Иако во записникот не се идентификуваат поединечните учесници, во соопштението по состанокот се забележува дека Миран бил единствениот против, претпочитајќи намалување од половина процентен поен.

Покрај тоа, во последователните јавни настапи, Миран истакна дека тој бил единствената „точка“ што укажувала на значително поагресивна насока на ублажување од остатокот од одборот.