Вашингтон воведе санкции врз српската нафтена индустрија

Нафтената индустрија на Србија (НИС), која е во мнозинска сопственост на Русија, не доби ново одлагање на санкциите на Вашингтон воведени врз рускиот енергетски сектор, објави компанијата во четврток откако одлуката на Министерството за финансии на САД стапи на сила на полноќ по источно време.

Во август, Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) при Министерството за финансии на САД, со ново едномесечно продолжување на лиценцата, овозможи продолжување на испораката на сурова нафта до НИС до 29 септември, а потоа дополнително до 8 октомври.

Јадрански нафтавод (Јанаф), кој транспортира нафта до рафинеријата во Панчево, главен снабдувач на нафтени деривати на српскиот пазар, вчера објави дека добила лиценца што овозможува учество во активности што се вообичаени и неопходни за транспорт на нафта до 15 октомври оваа година, со цел да се завршат сите активности преземени врз основа на тековниот договор за транспорт на сурова нафта. Јанаф, која испорачува помеѓу два и три милиони тони нафта и заработува околу 40 милиони евра приходи, минатата година потпиша договор со НИС за транспорт на 10 милиони тони нафта до крајот на следната година.

Примената на санкциите, воведени во јануари, досега е одложувана осум пати, а компанијата НИС во четврток наутро објави дека „специјалната лиценца на Министерството за финансии на Соединетите Американски Држави, која овозможува непречено оперативно работење, сè уште не е продолжена“.

Директорката на малопродажната канцеларија на НИС, Бојана Радојевиќ, изјави дека Нафтената индустрија на Србија со задоволство ги поздрави американските санкции што стапија на сила утрово во 6:00 часот, дека се обезбедени доволни залихи на нафтени производи и сурова нафта и рече дека нема причина за паника или за формирање редици на пумпите.

Во соопштението за медиумите објавено на веб-страницата на НИС, се наведува дека компанијата се обидува да го прилагоди своето работење на новите околности.

„Приоритети, како и досега, остануваат редовно снабдување на домашниот пазар со нафтени деривати, како и зачувување на социјалната стабилност на вработените. НИС во овој момент има обезбедено доволно залихи на нафта за преработка, додека бензинските пумпи се соодветно снабдени со сите видови нафтени деривати“, се наведува во соопштението за медиумите.

Се додава дека, во случај странските платежни картички (Mastercard, Visa) да престанат да функционираат, плаќањето на бензинските пумпи ќе биде можно со домашната картичка „Дина“, во готово, како и со методот на локалниот систем за плаќање „IPS покажи“. Користењето и плаќањето на картичката за лојалност „Со нас на патот“, картичките Agro и Taxi ќе бидат достапни без прекин.

Компанијата наведува дека непречено се обезбедуваат и трансакции на плаќање во динари на големо и дека „НИС, од своја страна, останува сигурен партнер и е подготвен да ги исполни сите договорни обврски кон деловните партнери, вклучувајќи ги корпоративните клиенти и големите клиенти“, чии платежни картички функционираат непречено.

„Во соработка со партнерите, Владата на Република Србија и акционерите, НИС работи на надминување на оваа ситуација. НИС продолжува да соработува со Министерството за финансии на САД по барањето за отстранување од листата на SDN (Специјално назначени национални лица), која компанијата првично ја поднесе на 14 март, а ја дополни на 28 септември. Бришењето од листата е долгорочен и сложен процес“, се истакнува во соопштението за медиумите.

Санкциите врз српската нафтена индустрија се дел од казнениот пакет санкции на Соединетите Американски Држави против рускиот енергетски сектор, а НИС е под лупа на американските санкции од почетокот на оваа година, бидејќи повеќе од 55 проценти од акциите во таа компанија се заеднички во сопственост на рускиот Газпром Нефт и Газпром.

Во меѓувреме, рускиот Газпром Нефт го намали својот удел во НИС на 44 проценти, а со таа трансакција, формално заврши основата за санкции врз компаниите од енергетскиот сектор со мнозински руски капитал.

По воведувањето на санкциите, структурата на сопственост делумно се промени поради фактот што рускиот „Газпром Нефт“ го префрли својот удел од околу пет проценти на „Газпром“, со оглед на тоа што гасната компанија не е под санкции.

Со таа трансакција, „Газпром Нефт“ го намали својот удел во НИС во обид да избегне санкции против НИС во Србија.