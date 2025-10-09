„Foxconn“ објави раст на продажбата од 11% во согласност со прогнозите

Главниот партнер за сервери на „Nvidia Corp“, тајванската „Hon Hai Precision Industry“, позната глобално како „ Foxconn “, објави зголемување на кварталната продажба од 11%, објави „Bloomberg“. Резултатот беше протолкуван како знак за здрава побарувачка за инфраструктура за вештачка интелигенција (ВИ).

Приходите на компанијата изнесуваа 2,06 трилиони тајвански долари (67,8 милијарди американски долари) за кварталот до септември, во согласност со прогнозите на аналитичарите, се вели во соопштението на компанијата.

Резултатите на „Hon Hai“ ги поддржуваат облозите за одржлив бум во инфраструктурата за ВИ по „ChatGPT“. Глобално, огромна количина капитал се влева во различни добавувачи како дел од овој речиси невиден брз развој, од производители на чипови до компании како „Hon Hai“, кои произведуваат сервери за чиповите на „Нвидија“. Некои инвеститори предупредија дека проценките се превисоки и неодржливи сè додека услугите за ВИ не станат вистински мејнстрим.

„Hon Hai“ исто така склопува уреди на „Apple“, вклучувајќи го и „iPhone“, и сè уште се потпира на американската компанија за значителен дел од своите приходи. Но, тие продажби се стагнираа и тајванската компанија сè повеќе се потпира на бумот на вештачката интелигенција.

„Hon Hai“ изјави дека очекува приходите од сервери да се удвојат во кварталот што завршува во септември, додека нивниот бизнис за потрошувачка електроника стагнира. Компанијата е подготвена да добие од својата улога во проектот „ Stargate AI“ на “OpenAI“. Минатиот месец, „OpenAI“ објави планови за инвестирање на околу 400 милијарди долари во развој на пет нови центри за податоци во Соединетите Држави во партнерство со „Oracle“ и „SoftBank Group“.

Но, сеизмичките геополитички промени претставуваат закана за бизнисот на „Hon Hai“. Во мај, компанијата ја намали својата прогноза за приходите за целата година, наведувајќи ги потенцијалните последици од трговската војна меѓу САД и Кина. Таа веќе го диверзифицираше производството надвор од Кина во обид да ја компензира штетата.

Претседателот Доналд Трамп објави планови за воведување 100% царина за увоз на полупроводници, иако вети дека ќе ги ослободи компаниите што ќе го преместат производството во Соединетите Држави.

Со поддршка на „ Apple “ и „Nvidia“, „Hon Hai“ го проширува својот капацитет во Соединетите Држави. Компанијата ќе го зголеми производството на сервери со вештачка интелигенција во Висконсин и Тексас, каде што веќе има кампуси, соопштија официјални лица.