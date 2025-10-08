Кога среброто ќе достигне рекордно високо ниво?

Како што цените на среброто се приближуваат кон рекордни максимуми, се поставува прашањето што точно е рекордно високо ниво, објавува „Bloomberg“.

Одговорот не е јасен за среброто. Највисокото ниво на скапоцениот метал во историјата е достигнато во раните 1980-ти, кога обидот на браќата Хант да го монополизираат пазарот ги зголеми цените. Тоа е еден од ретките пазари што сè уште не ги надминале рекордните максимуми од бумот на стоките во 1970-тите и 1980-тите.

Точната цена достигната во јануари 1980-та година, пред берзите да почнат да интервенираат за да го намалат притисокот, зависи од пазарот што го разгледувате. Лондонскиот пазар, честопати наведен како светски репер од аналитичарите и новинарите, континуирано се тргува со скапоцени метали преку шалтер, но референтните цени се поставуваат на дневни аукции. Рекордно високото ниво за среброто на аукција е достигнато на 18-ти јануари 1980-та година, на 49,45 долари за тројанска унца.

„Bloomberg“ не можеше да ги добие интрадневните цени во Лондон за тој период, а портпаролот на Здружението на лондонскиот пазар на злато изјави дека нема такви податоци. Во интрадневните податоци за цените за лондонскиот пазар кои датираат од 1993-та година, рекордниот максимум од 49,8044 долари за тројанска унца е достигнат на 25-ти април 2011-та година.

На берзата „Comex“ во Њујорк, рекордот од 1980-та година е достигнат и на 18-ти јануари 1980-та година. Портпаролот на „CME Group“, која сега е сопственик на „Comex“, изјави дека рекордот бил 50,35 долари, иако современите пазарни податоци објавени во „New York Times“ го ставаат на 50,36 долари. Истото ниво е наведено и во извештајот на Комисијата за хартии од вредност од 1982-ра година за кризата со среброто.

На берзата во Чикаго, каде што во тоа време се тргувало и со фјучерси за сребро (договорот повеќе не постои), скапоцениот метал се тргувал по 52,50 долари за унца на 21-ви јануари 1980-та година, според пазарните податоци објавени во „New York Times“.