Светска банка ја зголеми прогнозата за раст на Кина на 4,8%

Светската банка ја зголеми прогнозата за раст на Кина за 2025-та година како дел од поширокото зголемување на своите прогнози за Источна Азија и Пацификот по летото во кое неизвесноста околу американските тарифи ја потресе глобалната економија, објави „CNBC“.

Финансиската институција сега очекува економијата на Кина да порасне за 4,8%, во споредба со прогнозата од 4% во април. Новата проценка е поблиску до официјалната цел на Пекинг за раст на бруто домашниот производ (БДП) од околу 5% во 2025-та година.

Аналитичарите не дадоа конкретна причина за промената од април, но забележаа дека економијата на Кина има корист од владините стимулации кои би можеле да се намалат следната година.

Трговските тензии меѓу Кина и САД ескалираа во април кога американските тарифи за кинески увоз достигнаа 100% пред двете страни да постигнат привремено трговско примирје кое ќе трае до средината на ноември. Американските тарифи за кинески стоки сега се 57,6%, повеќе од двојно повеќе од нивото на почетокот на годината.

Кина ги засили стимулациите кон крајот на 2024-та година и продолжува да спроведува насочени програми за поддршка на малопродажбата. Извозот, клучен двигател на растот, продолжи да расте во 2025-та година, при што испораките во Југоисточна Азија и Европа го компензираа остриот пад на американскиот извоз. Дел од зголемувањето се должи и на компаниите што ги забрзуваат нарачките во очекување на повисоки тарифи. Растот на извозот ѝ помогна на Кина да ги компензира домашните слабости како што се кризата со домувањето и слабата потрошувачка, но тој моментум веројатно ќе се забави.

Светската банка прогнозира дека растот на БДП-то на Кина ќе забави на 4,2% во 2026-та година, делумно поради послабиот извоз. Се очекува и Пекинг да ги намали стимулациите за да го ограничи зголемувањето на јавниот долг, додека целокупниот економски раст постепено се намалува од брзото темпо од претходните години.

Економистите, исто така, забележуваат дека еден од седум млади Кинези е невработен, а земјата се соочува со технолошки предизвици и стареење на населението.

Светската банка проценува дека падот од 1 процентен поен на БДП на Кина го забавува растот во остатокот од регионот во развој на Источна Азија и Пацификот за 0,3 процентни поени. Ажурираната прогноза за Кина предвидува раст на економијата на регионот од 4,8% оваа година, во споредба со претходната прогноза од 4%.

Во јуни, Светската банка ја намали својата прогноза за глобалниот економски раст во 2025-та година на 2,3%, главно поради трговската неизвесност, истакнувајќи дека ова би било најбавниот раст од 2008-ма година, без да се земат предвид годините на глобални рецесии.