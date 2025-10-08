Ви се чини дека грицкате семки од тиква без причина? Еве зошто грешите!

Семките од тиква, скриени во средиштето на плодот, се многу повеќе од вкусна ужина. Можете да ги јадете печени како грицки, да ги посипете во салати или да ги додадете во омилените печива. Но нивните придобивки за здравјето се неверојатни – богати се со протеини, влакна, магнезиум, калиум, цинк и железо.

Научните истражувања покажуваат дека семките од тиква можат да помогнат во превенцијата на бројни болести. Еве пет причини зошто треба да ги вклучите во вашата исхранa.

Балансирање на шеќерот во крвта

Истражувањата покажуваат дека семките од тиква, особено во комбинација со ленено семе, можат да помогнат во регулирање на нивото на шеќер во крвта и намалување на холестеролот. Особено се корисни за лица со дијабетес, бидејќи им помагаат подобро да го контролираат шеќерот.

Здраво срце

Семките се одличен извор на незаситени масти, вклучувајќи ја алфа-линоленската киселина, која е важна за срцето. Маслото од семки од тиква помага во регулирањето на холестеролот и крвниот притисок, а нивниот магнезиум дополнително ја поддржува кардиоваскуларната функција.

Богати со антиоксиданси

Семките од тиква содржат антиоксиданси кои го штитат телото од слободни радикали, намалувајќи ризик од оштетување на клетките. Истражувањата покажуваат дека редовната консумација може да помогне во превенцијата на рак на дојка кај жените во постменопауза.

Намалување на ризикот од рак

Иако не постои „суперхрана“ која целосно спречува рак, семките од тиква се поврзани со намален ризик од некои видови рак, вклучувајќи рак на дојка, простата и дебелото црево.

Заштита на мочниот меур

Маслото од семки од тиква може да има потенцијал за превенција и третман на уринарни инфекции, што го прави совршен додаток за одржување на здрав мочен систем.

Семките од тиква се едноставен, вкусен и здрав додаток кој може да го подобри вашиот имунитет, срце и општа благосостојба.