„Samsung“ има нов сензор за камера од 200MP

Новиот сензор за камера на „Samsung“ се нарекува „ISOCELL HP5“, а компанијата тврди дека е првиот сензор во светот со пиксели од 0,5µm.

И покрај малата големина на пикселите, сензорот наводно произведува светли фотографии при слаба осветленост и дава подобар целокупен квалитет на сликата. Самиот сензор има димензии од 1/1,56 инчи.

„Samsung“ вели дека користел технологии како што се „Front Deep Trench Isolation“ (FDTI) и „Dual Vertical Transfer Gate“ (D-VTG) за да му овозможи на секој пиксел да долови повеќе светлина и детали. Сензорот ја користи својата подобрена технологија „DTI Center Cut“ (DCC) за да произведе посветли и појасни фотографии.

Јужнокорејската компанија тврди дека сензорот обезбедува подобрување од 150% во конверзијата и го подобрува намалувањето на „случајниот шум“ (RN) за 3 до 40%, во зависност од условите на снимање.

„ISOCELL HP5“ исто така нуди 2x зумирање во сензорот и до 6x зумирање без загуба кога се користи со 3x телефото објектив. Поддржува „Smart ISO Pro“ и подобрен HDR, а може да снима 4K видео со 120fps, 8K со 30fps и 1080p со 240fps.

Новиот сензор за камера од 200MP на „Samsung“ е веќе во масовно производство и се очекува да биде вклучен во неколку претстојни телефони.