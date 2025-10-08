„BMW“ се откажува од три модели, еве ги оние што ја напуштаат гамата

„BMW“ влегува во нова ера со платформата „Neue Klasse“, која ќе донесе повеќе од 40 нови или освежени модели до 2027-та година.

Сепак, како што пристигнува новата генерација возила, три добро познати модели на „BMW“ се повлекуваат од гамата поради слаба продажба.

Крај за X4

Моделот „X4“, претставен во 2018-та година и освежен во 2021-ва година, нема да добие наследник со SUS мотор. Новата генерација „X3“ пристигна во 2024-та година, но „BMW“ не разви купе-SUV верзија.

Помалиот „X2“ практично ќе го замени „X4“, додека електричниот „iX4“ се очекува да пристигне подоцна на платформата „Neue Klasse“.

Бензинскиот мотор повеќе не е достапен во германскиот конфигуратор, а „BMW“ потврди дека производството на бензинските верзии „X4“ заврши на 30-ти септември 2025-та година, додека дизелите ќе исчезнат од понудата во ноември истата година.

„Осмицата“ тивко си оди

Луксузната „Series 8“, лансирана во 2018-та година, никогаш не постигна голема продажба.

Достапна како купе, кабриолет и „Gran Coupe“, преживеа благодарение на најновата верзија што го сочинуваше поголемиот дел од продажбата.

Моделската година 2026-та ќе биде последна, а ограниченото издание „M850i ​​​​Edition M Heritage“ (500 единици) ќе биде еден вид збогување.

Нема потврда за наследник, ниту за враќање на „Series 6“, па затоа само „Series 2“ и „Series 4“ остануваат во гамата на „BMW“ како купеа.

„Z4“ е надвор од игра

Третиот модел што ќе биде прекинат е родстерот „Z4“. Ќе остане во продажба до 2026-та година во верзиите „sDrive30i“ и „M40i“, по што производството во фабриката „Magna Steyr“ во Грац ќе заврши напролет 2026-та година.

Не е планиран наследник, па затоа „BMW“ го напушта сегментот на родстери.

Во исто време, „Toyota GR Supra“, техничкиот близнак на „Z4“, исто така се прекинува, а „Toyota“ го развива новиот модел независно.

Слабата продажба како клучна причина

Во Германија, од јануари до август 2025-та година, беа продадени следниве модели:

„X4“ – 1.916 единици

„Series 8“ – 659 единици

„Z4“ – 2.613 единици

Заедно, тие сочинуваат само мал дел од повеќе од 160.000 продадени возила на „BMW“ во истиот период.

Додека „BMW“ подготвува електрични купеа и теренски возила, љубителите на брендот се надеваат дека „Neue Klasse“ ќе донесе нов спортски модел за да ја пополни празнината по „Z4“.