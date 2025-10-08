Најдобриот рецепт за сарма: Месото се топи во устата, а мирисот ве крева на нозе

Рецептот за сарма се пренесува со години, а стана вирален бидејќи гарантира дека ќе биде совршено цврста однадвор и сочна одвнатре.

Ништо не мириса толку добро како сармата што се крчка со часови и се топи под лажицата. Кога ќе се отвори капакот и ќе го почувствувате мирисот на чадено месо и зелка, едноставно не можете да одолеете.

Состојки:

-1 главица кисела зелка (поголема, збиена)

-800 г мешано мелено месо (свинско и говедско)

-150 г чадена сланина (ситно исечкана)

-1 голем кромид

-100 г ориз

-2 моркови (рендани)

-1 јајце

-1 лажичка сув зачин

-сол, бибер, мелен бибер

-1 лажица маст

-1 лажица брашно

-1 лажичка пипер

-2 ловорови листа

-неколку парчиња суво месо или ребра

Подготовка:

Одделете ги листовите зелка и исечете ги згуснатите делови. Пржете ситно исечкан кромид и сланина во малку маст додека не замирисаат. Додадете рендан морков, потоа ориз, мелено месо, зачини и јајце. Добро измешајте сè. Ставете по една лажица фил на секој лист, замотајте и завиткајте ги краевите.

Ставете неколку листови зелка и парче суво месо на дното од тавата, потоа ред сарми. Наредете ги ред по ред, вметнете ловорови листови и уште малку суво месо помеѓу нив.

Во тавче направете запршка, ставете една лажица маст, испржете го брашното и црвениот пипер, додадете малку вода и прелијте ја целата врз сармата. Прелијте со врела вода, поклопете со чинија и капак.

Крчкајте минимум 3 часа на тивок оган, а највкусно е ако само се загрее во рерна следниот ден.

Тајните за најдобра сарма:

-Гответе долго и на тивок оган бидејќи тоа прави голема разлика

-Додадете парче сува свинска коленица за вкусна арома

-Никогаш не мешајте ја сармата со лажица, само протресете ја шерпата