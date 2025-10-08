ПочетнаЗДРАВЈЕНајдобриот рецепт за сарма: Месото се топи во устата, а мирисот ве...
ЗДРАВЈЕ

Најдобриот рецепт за сарма: Месото се топи во устата, а мирисот ве крева на нозе

0
сарма

Рецептот за сарма се пренесува со години, а стана вирален бидејќи гарантира дека ќе биде совршено цврста однадвор и сочна одвнатре.

     Добивајте вести на Viber     

Ништо не мириса толку добро како сармата што се крчка со часови и се топи под лажицата. Кога ќе се отвори капакот и ќе го почувствувате мирисот на чадено месо и зелка, едноставно не можете да одолеете.

Состојки:

-1 главица кисела зелка (поголема, збиена)

-800 г мешано мелено месо (свинско и говедско)
-150 г чадена сланина (ситно исечкана)
-1 голем кромид
-100 г ориз
-2 моркови (рендани)
-1 јајце
-1 лажичка сув зачин
-сол, бибер, мелен бибер
-1 лажица маст
-1 лажица брашно
-1 лажичка пипер
-2 ловорови листа
-неколку парчиња суво месо или ребра

Подготовка:

Одделете ги листовите зелка и исечете ги згуснатите делови. Пржете ситно исечкан кромид и сланина во малку маст додека не замирисаат. Додадете рендан морков, потоа ориз, мелено месо, зачини и јајце. Добро измешајте сè. Ставете по една лажица фил на секој лист, замотајте и завиткајте ги краевите.

Ставете неколку листови зелка и парче суво месо на дното од тавата, потоа ред сарми. Наредете ги ред по ред, вметнете ловорови листови и уште малку суво месо помеѓу нив.

Во тавче направете запршка, ставете една лажица маст, испржете го брашното и црвениот пипер, додадете малку вода и прелијте ја целата врз сармата. Прелијте со врела вода, поклопете со чинија и капак.

Крчкајте минимум 3 часа на тивок оган, а највкусно е ако само се загрее во рерна следниот ден.

Тајните за најдобра сарма:

-Гответе долго и на тивок оган бидејќи тоа прави голема разлика
-Додадете парче сува свинска коленица за вкусна арома
-Никогаш не мешајте ја сармата со лажица, само протресете ја шерпата

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025