Пензионерите се решение за кризата со работната сила?

Со најавените законски измени, пензионерите наскоро ќе можат да работат без ограничувања, во која било дејност и колку што сакаат, а притоа да продолжат да ја примаат својата пензија.

Досегашното законско решение дозволуваше само сезонско ангажирање – три до четири месеци годишно – и тоа во дејности со недостиг од работна сила, како што се угостителството, земјоделството и услугите.

„Законот ќе се воспостави од 1 јануари 2026 година, меѓутоа работиме и на една друга законска измена која ќе овозможи секој пензионер, по навршување на 62, односно 64 години, да ја прима својата пензија и истовремено да биде здравствено пријавен, да добива плата и да му тече пензиски стаж“, изјави заменик-министерот за социјална политика, труд, демографија и млади, Ѓоко Велковски.

Од Министерството објаснуваат дека целта е да се искористи знаењето и искуството на пензионерите во услови на сериозен недостиг на работна сила во голем број сектори.

Економските аналитичари оценуваат дека мерката може да има позитивен ефект врз пазарот на труд, но предупредуваат и на потенцијални ризици.

„Ова е чекор што може да ја стабилизира ситуацијата со недостиг на кадар, особено во здравството, образованието и јавната администрација. Но, мора внимателно да се следи ефектот, за да не се создаде впечаток дека се одземаат работни места од младите“, велат економистите.

Од друга страна, пензионерите ја поздравуваат иницијативата.

„Имам 68 години, цел живот сум работел како машински инженер и уште се чувствувам способен да придонесувам. Пензијата ми е доволна за основно, ама ако можам да работам неколку часа дневно, би било добро и за мене и за фирмата“, вели скопјанецот Димитар Стојанов.

Некои, пак, реагираат дека ова може да создаде притисок врз помладите генерации.

„Јас сум за тоа секој да има право на избор, ама треба да се води сметка младите да не останат без можност за работа. Ние веќе ја одигравме нашата улога“, додава пензионерката Весна Спировска, поранешна учителка.

Според проценките на Министерството за труд и социјална политика, во земјата има околу 330.000 пензионери, од кои околу 15 отсто би сакале повторно да бидат работно активни, барем со скратено работно време.

Владата очекува дека новата мерка ќе придонесе за дополнителни приходи во буџетот преку плаќањето на даноци и придонеси, но и за подобра социјална интеграција на постарите лица.

Иако идејата генерално е добро прифатена, дел од експертите предупредуваат дека потребно е да се воспостават јасни правила – колку часови неделно може да работи пензионер, во кои сектори, и под кои услови. Без тоа, велат тие, лесно може да се претвори во мерка што ќе ја продлабочи неправдата меѓу генерациите.

Како и да е, ако новиот закон навистина стапи на сила во 2026 година, Македонија ќе стане една од ретките земји во регионот што формално ќе им овозможи на пензионерите да имаат и пензија и редовна плата – нешто што многумина го сметаат за праведно, особено по долгогодишен работен век.

