Зошто заедницата Binance е срцето на најголемиот крипто екосистем

Кога ќе се каже „Binance“, најчесто се помислува на графикони, берзански податоци и напредни технолошки решенија. Но, зад оваа глобална платформа стои нешто многу поважно – нејзината заедница. Токму луѓето кои секојдневно комуницираат, споделуваат совети и учат едни од други, се најголемата движечка сила на екосистемот.

Binance заедницата ги обединува милионите корисници ширум светот преку Discord, Telegram, WhatsApp и други локални групи.

Според анкетата што ја спроведе компанијата меѓу над 100 000 корисници, заедницата е една од главните причини зошто луѓето го избираат Binance како своја примарна платформа.

„Нашата заедница не е публика, туку партнер,“ наведува Binance во објавата.

„Секој член придонесува за подобро искуство за сите – од предлози за нови функции, до помош на новите корисници кои сега започнуваат да го користат криптото“, додаваат од Binance.

Binance Angels – волонтери кои го чуваат духот на заедницата

Посебна улога во екосистемот имаат Binance Angels – волонтери кои ја одржуваат позитивната и безбедна атмосфера во каналите, модерираат дискусии и ги едуцираат новите членови. Моментално има повеќе од 400 Angels од 75 земји, кои заедно администрираат над 60 официјални Telegram групи со повеќе 1,5 милиони членови.

Во една од објавите, еден член на Binance Angel вели:

„На Телеграм нема официјална Binance поддршка. Ако некој ви испрати приватна порака, во 99% од случаите тоа е измама“.

Овој совет се смета за златно правило во заедницата и е дел од постојаните напори на Binance да ја заштити својата корисничка база од лажни профили и фишинг напади.

Binance редовно објавува едукативни статии за тоа како да се препознаат измами и како да се верификуваат вистинските „Angels“, кои секогаш имаат официјална ознака Binance Angel покрај своето име.

Каналите што ги поврзуваат милионите корисници

За сите што сакаат да бидат дел од Binance заедницата, компанијата ги нуди следниве официјални канали:

-Telegram канал за новости: @binance_announcements

-Главен канал за разговор и заедница: @binanceexchange

-WhatsApp канал со вести и ажурирања: Binance WhatsApp Updates

-Листата на сите локални заедници е достапна на binance.com/community.

Заедницата како инспирација

Многу Binance Angels започнале како обични ентузијасти. Во објавата „Како да станете Binance Angels” се наведува:

„Да бидеш Binance Angel не е само статус. Тоа е можност да се поврзеш со луѓе со иста визија и да растеш заедно, истражувајќи го возбудливиот свет на криптовалутите“.

Покрај онлајн ангажманот, Angels организираат локални настани, средби и едукативни работилници кои ја приближуваат крипто-технологијата до пошироката јавност.

Во време кога технологијата често знае да делува студено и апстрактно, Binance докажува дека човечкиот фактор – ентузијазмот, меѓусебната помош и искрената љубопитност се клуч за траен успех во крипто-светот.