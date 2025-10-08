Путин испланирал нуклеарен напад: 32 цели во Европа

Додека стравувањата за заканата што Русија ја претставува за европската безбедност продолжуваат да растат, загриженоста за поширок конфликт и нуклеарно оружје останува.

Рускиот претседател Владимир Путин редовно зборуваше за нуклеарно оружје уште од целосната инвазија на Русија на Украина во февруари 2022 година, критикувајќи го Западот за поддршката на Киев.

Во последниве години, Москва го стави своето оружје во состојба на висока готовност, тестираше и распореди нови нуклеарни капацитети, го суспендираше учеството во нуклеарните договори, а исто така објави дека ќе распореди тактичко нуклеарно оружје во Белорусија – прв пат Кремљ да стационира нуклеарно оружје надвор од Русија од распадот на Советскиот Сојуз.

Иако многу експерти ќе тврдат дека нуклеарната војна е малку веројатно сценарио, протеченото досие наводно открило список на цели што руската морнарица би можела да ги погоди со нуклеарни ракети во случај на војна со НАТО. Меѓу 32-те локации во Европа, се вели дека три се во Велика Британија

Главните цели во Велика Британија се бродоградилиштето за подморници на Кралската морнарица во Бароу-ин-Фернес, Камбрија, сомнителна индустриска локација во близина на Хал, Јоркшир, и неоткриена цел во Единбург, објави „Фајненшл тајмс“.

Се очекува руската Северна флота да ги таргетира објектите на одбранбената индустрија во Велика Британија, како и други во Норвешка и Естонија.

Деталите за прв пат беа објавени од „Фајненшл тајмс“ во август 2024 година.

Вкупно 32-те цели се дел од серија од 29 протечени тајни руски воени документи кои датираат од инвазијата на Украина од страна на Русија во 2022 година.

Мапите на цели беа детално опишани во презентација пред офицерите, според „Фајненшл тајмс“, кој објави дека документите му биле прикажани од западни извори.

Документите покажуваат дека руската балтичка флота ќе се фокусира на локации во Норвешка и Германија.

Тие исто така покажуваат цели во Романија, Бугарија и Турција, како и земји како Иран, Јапонија и Кина во случај на конфликти надвор од Европа.

Кремљ во понеделникот ги поздрави коментарите на Доналд Трамп за понудата на Русија да го продолжи последниот преостанат договор за нуклеарно оружје со САД.

Путин минатиот месец изјави дека е подготвен да се придржува до ограничувањата на нуклеарното оружје според договорот за намалување на оружјето СТАРТ од 2010 година за уште една година и го повика Вашингтон да го стори истото.

Претседателот на САД во неделата изјави дека тоа „звучи како добра идеја“, а портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече дека изјавата на Трамп „дава основа за оптимизам“.

Путин изјави дека истекот на договорот Нов СТАРТ би бил дестабилизирачки и би можел да го поттикне ширењето на нуклеарното оружје.