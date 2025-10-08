Pepco наскоро отвора продавници во Скопје

Pepco ќе ги отвори првите продавници на македонскиот пазар во средината на 2026 година во Скопје, носејќи го еден од најголемите паневропски дисконти со широка понуда во 19-та земја. Отворањето го означува дебито на Pepco на македонскиот пазар и им нуди на потрошувачите нова дестинација за стилски секојдневни потреби со најдобра комбинација на цена и квалитет.

За многу луѓе низ Европа, Pepco стана продавница што не се пропушта при пазарење: место каде што купувачите, особено семејствата со ограничен буџет, можат да најдат инспирација за својот дом и гардероба без да ги напрегаат финансиските средства. Во земјите од Централна и Источна Европа, Pepco има стабилна лидерска позиција како бренд за детска и женска облека и производи за домаќинство, познат на повеќе од 90% од жените. Со повеќе од триесет милиони трансакции секој месец и четири илјади веќе отворени продавници во осумнаесет европски земји, доаѓањето на Pepco во Македонија е момент што многу локални потрошувачи долго време го очекуваа.

„Македонскиот пазар одамна е на нашата мапа. Ова е природен чекор во нашиот развој по успешното работење на нашите продавници и во Хрватска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и Грција, и со задоволство потврдуваме дека ова ќе биде нашата деветнаесетта европска земја. Целта на Pepco е да им го олесни секојдневниот живот на потрошувачите, нудејќи модерни производи за домот и гардеробата по најдобри можни цени,“ изјави Марчин Станко, извршен директор за Централна и Источна Европа и Централни операции во Pepco. „Нашите тимови веќе работат со партнери за да обезбедат отворање што ќе ги воодушеви купувачите во Македонија. При избор на локација, клучно е за нас да бидеме блиску до потрошувачите, без разлика дали се работи за трговски паркови, трговски центри или продавници на главните улици.“

На денот на отворањето, потрошувачите ќе откријат широка и разновидна понуда за домот и целото семејство: од декор и кујнски основи до детска облека и мода за возрасни – секогаш во тренд и секогаш по многу ниски цени. Распоредот на продавниците на Pepco е интуитивен и пријателски настроен кон семејствата за секоја посета да биде лесна и пријатна. Pepco управува со самопослужни продавници со просечен продажен простор од 500 м², и во големи и во средни градови.

Отворањето на нов малопродажен бренд е исто така можност за искусни вработени кои сакаат да ги развијат своите вештини во меѓународна компанија со високи организациски и културни стандарди.

Повеќе информации може да најдете на официјалниот веб-сајт – https://pepco.mk/

***

За Pepco

Pepco, брзорастечкиот паневропски дисконт со широка понуда, нуди облека за целото семејство и производи за домот по многу атрактивни цени. По 21 година континуиран раст, продавниците на Pepco денес ги посетуваат купувачи кои прават 30 милиони трансакции секој месец.

Компанијата, дел од Pepco Group со седиште во Лондон, Велика Британија, моментално вработува над 30.000 луѓе во 18 земји низ Европа и располага со мрежа од речиси 4.000 продавници. Pepco Group котира на берзата во Варшава. WSE: PCO. www.pepcogroup.eu