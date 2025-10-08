Злато и Биткоин: Новиот стандард за безбедни инвестиции

Златото повторно е во фокусот, не само кај традиционалните инвеститори, туку и кај централните банки и земјите што бараат засолниште од политичките и економските неизвесности. Цената на унца злато скокна од почетокот на годината за импресивни 50 проценти, достигнувајќи рекордни 4.000 долари, што е највисоко ниво во историјата. Овој скапоцен метал не доживеал таков пораст од 1979 година, кога иранската револуција и нафтениот шок предизвикаа лавина од инфлација и превирања на светските пазари.

А причината за денешниот раст е комбинација од инфлација, геополитички конфликти и пад на довербата во монетарните власти, особено во Соединетите Американски Држави. А златото отсекогаш било „засолниште“ во неизвесни времиња, а во 2025 година, таа улога се чини дека е поважна од кога било.

Инвеститорите бегаат од доларот

Според податоците на Банката на Америка, рекордни 17,6 милијарди долари се инвестирани во злато само во последните четири недели. Аналитичарите предупредуваат дека златото е „тактички прекупено, но структурно потценето“, бидејќи сочинува само 0,4 проценти од вкупните средства на приватните клиенти.

Доналд Трамп, чија администрација води отворен конфликт со американската централна банка (ФЕД), изрази сомнежи за независноста на монетарната политика. Покрај тоа, трговските војни, историски високите тарифи и растечкиот долг на САД ја поттикнуваат дедоларизацијата, или отстапување од доларот како глобална валута на доверба. Во овој контекст, златото повторно се потврдува како универзална валута без политички потпис, метал кој „нема каматна стапка, но има репутација“.

Кина акумулира злато и моќ

Посебен поттик за пазарот доаѓа од исток. Народната банка на Кина ги зголемува своите резерви на злато единаесетти месец по ред. Така, само во септември, Кина ги зголеми своите резерви на злато за дополнителни 40.000 унци. Овој потег не е само симболичен бидејќи е стратешки потег од доларот и обидот на Пекинг да стане чувар на резервите на злато на странски држави, што би го зајакнало влијанието на Кина на глобалниот пазар на скапоцени метали.

-Централната банка на Кина систематски ги зголемува резервите на злато бидејќи светските економски и политички односи се менуваат. Златото е начин да се намали зависноста од американскиот долар и да се одговори на новите глобални ризици – објаснува Ванг Ќинг, главен макро аналитичар во „Голден кредит рејтинг“.

Со овој потег, Кина не само што ги штити сопствените финансии, туку се позиционира како алтернативен центар на монетарна моќ, далеку надвор од дофатот на Вашингтон и западните финансиски институции.

Биткоин – дигиталниот наследник

Сепак, 2025 година носи нова димензија на оваа приказна. Додека златото сјае во трезорот, биткоинот сјае во блокчејнот. Многу пати отпишаната криптовалута сега вреди 124.566 долари, со пазарна капитализација од 2,48 трилиони долари и добивка од 14,5 проценти во последните три месеци. За помладата генерација инвеститори, биткоинот е она што златото им беше на нивните родители – дигитален штит против инфлација и „осигурување“ против монетарните експерименти на владите и централните банки. Неговата ограничена понуда (21 милион монети) и децентрализираната природа го прават идеален инструмент за оние кои се сомневаат во одржливоста на традиционалниот финансиски систем.

Иако често се претставуваат како ривали, златото и биткоинот всушност ја делат истата улога – тие ја зачувуваат вредноста во време кога институциите повеќе не се доверливи. И додека постарите инвеститори и суверени го избираат златото поради неговата физичка издржливост и историска стабилност, помладите и технолошки вешти инвеститори гравитираат кон биткоинот поради неговата брзина, преносливост и глобална достапност.

Аналитичарот Арнаб Дас од Invesco верува дека златото „сè уште има простор да расте“, но признава дека се појавила нова генерација инвеститори кои подеднакво веруваат во дигиталните средства.

-Не гледаме вистинска алтернатива на златото како заштита од американските ризици, освен можеби биткоинот – вели Дас.

Трендот на диверзификација е видлив и во деловниот сектор

Сè повеќе компании, од стартапи до технолошки гиганти, воведуваат исплати на плати во криптовалути како биткоин или стабилкоин (USDC). Таквата практика, позната како крипто платен список, станува симбол на нов финансиски поредок во кој дигиталните средства стануваат дел од секојдневните трансакции. Компаниите што одат по тој пат, сепак, мора да применуваат сериозни стандарди за управување со ризици. Тие мора да одржуваат резерви на ликвидност во стабилни монети, да користат паричници со повеќе потписи и редовни ревизии и да ги следат регулаторните промени, особено оние поврзани со стабилни монети поддржани од долари.

Сето ова припаѓа на нова дисциплина – управување со крипто трезор – која ги штити компаниите од нестабилност и обезбедува одржливост на бизнисот во свет каде што дигиталните и традиционалните финансиски текови се сè повеќе испреплетени.

Двојно засолниште: злато и биткоин еден до друг

Гледајќи напред, се чини дека златото и биткоинот нема да бидат меѓусебно исклучувачки, туку ќе коегзистираат како комплементарни форми на безбедност. Златото останува главен столб на владините и институционалните портфолија – стабилно, опипливо и независно од дигиталната инфраструктура. Биткоинот, од друга страна, обезбедува ликвидност, технолошка флексибилност и глобален дострел, особено во време кога довербата во валутите и пазарите опаѓа.

На крајот на краиштата, инвеститорите и компаниите во 2025 година сè повеќе го прифаќаат таканаречениот „двоен штит“ – комбинација од злато и биткоин како најдобар начин за преживување на период на политички и финансиски нарушувања.

Иако можеме да кажеме дека златото доаѓа од минатото, неговата улога е многу ориентирана кон иднината. Биткоинот, од друга страна, припаѓа на таа наша иднина и сè повеќе го препознаваат и го повикуваат традиционалните инвеститори. Во време на криза, и златото и биткоинот стануваат инструменти за одбрана и моќ. Кина веќе го знае ова, а остатокот од светот сè уште учи.