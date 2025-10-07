Најпратениот јутјубер: AI ја уништува креативноста, ова е крај за јутјуберите

Најследениот YouTuber во светот, MrBeast (вистинското име Џими Доналдсон), изрази сериозна загриженост за брзиот напредок на вештачката интелигенција(AI). Тој предупредува дека „страшни времиња“ ги очекуваат милионите креатори кои заработуваат за живот од креирање содржини, бидејќи новите алатки овозможуваат креирање цели видеа врз основа на едноставни текстуални барања.

Неговите коментари следат по објавувањето на најновата алатка на OpenAI, наречена Sora, која беше претставена минатата недела. Алатката предизвика загриженост за леснотијата со која може да реплицира ликови и материјали заштитени со авторски права, покренувајќи голем број прашања за авторските права и иднината на оригиналната содржина.

Иако влијанието на вештачката интелигенција врз рачните и канцелариските работи долго време се дебатира, сега креативните индустрии се под директен напад. Филмската и гејминг индустријата веќе гледаат бранови штрајкови и протести од уметници и изведувачи кои се плашат дека вештачката интелигенција ќе ги замени или ќе ја обезвредни нивната работа.

Овие загрижености се зголемија со појавата на реалистичен AI актер, што предизвика стравувања дека дури и познатите изведувачи може да бидат заменети со дигитални верзии. Оваа вознемиреност особено ги погодува jjутјуберите, чија содржина е често лична и базирана на личноста, а алатките за вештачка интелигенција стануваат подобри во анализата и имитирањето на ваквите шеми.

И покрај многуте стравувања, платформите како YouTube активно воведуваат вештачка интелигенција во процесот на креирање содржина. Алатката Veo на Google, на пример, им овозможува на авторите да користат вештачка интелигенција за генерирање цели видеа, забрзувајќи го и поедноставувајќи го производството.

Некои автори користат вештачка интелигенција за технички задачи, како што се автоматско титлување или генерирање идеи. Во одредени ниши, како што се амбиентални видеа или содржина за спиење, видеата целосно генерирани од вештачка интелигенција се веќе вообичаени. Но, тоа го поставува прашањето: Ако вештачката интелигенција ја поевтини креативноста, што се случува со вредноста на човечката оригиналност?

MrBeast веројатно нема да биде заменет засега

Според професорот по дизајн и иновации Ларс Ерик Холмквист, стилот на содржина на MrBeast засега го штити од замена со вештачка интелигенција. Неговиот бренд се базира на вистински луѓе кои учествуваат во предизвици и екстремни ситуации, а публиката бара автентични реакции. „Ако не е вистинско, никој нема да го гледа“, вели Холмквист.

Сепак, фактот дека MrBeast проговорил за оваа тема, наместо да ги промовира своите видеа како и обично, покажува колку сериозно го сфаќа ова прашање. Како некој со огромно влијание, неговите зборови ги одразуваат и стравовите на многу помали автори кои се плашат дека технолошките промени ќе ги остават зад себе.

Интересно е што MrBeast веќе експериментирал со вештачка интелигенција во позадината на својата работа. Порано оваа година, воведе алатка која користи вештачка интелигенција за генерирање прилагодени минијатури за видеа. Сепак, алатката предизвика негативни реакции бидејќи други креатори го обвинија дека користи содржина што можеби е нелегално преземена.

MrBeast брзо ја отстрани оваа алатка од својата платформа за аналитика и наместо тоа ги упати корисниците кон човечки дизајнери. Сè уште постојат прашања за тоа на кои податоци се обучуваат алатките за вештачка интелигенција, особено Veo, кој користи дел од видео на YouTube како база за учење. Не е познато дали видеата на MrBeast се дел од тој збир на податоци.