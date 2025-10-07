Кога групацијата навистина се грижи: Бесплатни прегледи за сите жени во тимот

Во време кога корпоративната одговорност сè повеќе се сведува на зборови и кампањи, Flex Group избра да зборува со дела. Во месецот посветен на женското здравје, групацијата обезбедува бесплатни превентивни прегледи на дојка за сите свои вработени жени.

Flex Group, која ги обединува Flex Credit, Zemi Pari, Flex Broker, NAN и Flex Pay, денес брои речиси 400 вработени, од кои над 90% се жени. Со оваа иницијатива, групацијата испраќа силна порака дека грижата за вработените започнува со нивното здравје, како физичко, така и ментално. Наместо да чекаат институционални решенија или масовни акции, Flex Group ја презема одговорноста да овозможи превенција таму каде што може да направи вистинска разлика, на работното место.

„Во групации каде што жените се срцето на секојдневното функционирање, ваквите чекори не се само социјално одговорни, туку се и нужни. Превенцијата не смее да биде привилегија“, вели Јоана Спасовска, генерален директор на Flex Credit.

Во услови кога податоците за доцна дијагностицирање на рак на дојка во Македонија сè уште се загрижувачки, иницијативи како оваа се пример за тоа како приватниот сектор може да биде двигател на позитивни промени. Без многу бучава, но со искрена грижа и конкретни мерки.