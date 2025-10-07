Француската политичка криза ги потопи европските пазари

Европските пазари паднаа во понеделникот, повлечени надолу од продлабочувањето на политичката криза во Франција.

Францускиот референтен индекс CAC 40 падна за 1,88% на 7.929,39 поени, додека паневропскиот индекс Stoxx Europe 600 падна за 0,31% на 568,74 поени. Акциите на француските банки „Societe Generale“, „Credit Agricole“ и „BNP Paribas“ паднаа и го предводеа падот на паневропскиот калибар откако приносот на 10-годишните француски обврзници нагло порасна.

Во оваа позадина, германскиот индекс DAX остана речиси непроменет, додека лондонскиот индекс FTSE 100 падна за 0,37% на 43.097,6 поени.

Францускиот премиер Себастијан Ле Корнеј вчера поднесе оставка, само еден ден откако претседателот Емануел Макрон го објави новиот кабинет.

Ле Корнеј се соочува со истиот нерешлив проблем што ги осуди премиерските мандати на неговите двајца претходници: потребата да се донесе буџет во поделениот парламент што вклучува непопуларни намалувања на трошоците и зголемување на даноците потребни за да се ограничи најголемиот дефицит во еврозоната.

Непосредниот претходник на Ле Корнеј, Франсоа Бајру, беше принуден да поднесе оставка минатиот месец откако го изгуби гласањето за доверба околу неговиот план за нагло намалување на дефицитот следната година. Минатиот декември, неговиот претходник, Мишел Барние, исто така беше отстранет поради предложените намалувања на буџетот.

Изборот на Макрон и Ле Корнеј за највисоките позиции во новата влада не сигнализираше промена во насоката што ја бараат опозициските партии.

Сепак, енергетскиот сектор помогна да се ограничи падот на европските пазари благодарение на порастот на цените на нафтата по помалото од очекуваното зголемување на производството од страна на Организацијата на земјите извознички на нафта и нејзините сојузници (ОПЕК+) во текот на викендот.

Технолошкиот сектор, исто така, се движеше повисоко, поддржан од порастот на акциите на производителот на чипови „ASML“ за повеќе од 1%.

Во меѓувреме, британскиот производител на луксузни автомобили „Aston Martin“ предупреди дека очекува да објави поголема загуба за годината, бидејќи компанијата се бори со слаба побарувачка во Северна Америка и Азиско-пацифичкиот регион, како и со последиците од царините на американскиот претседател Доналд Трамп.