Ова е првиот европски електричен автобус (ФОТО/ВИДЕО)

„MAN Truck & Bus“ го искористи саемот „Busworld Europe 2025“ во Брисел за да го претстави електричниот автобус – „Lion’s Coach 14 E“, кој беше најавен уште напролет. Ова е првиот електричен автобус од европски производител и се очекува многу наскоро да се појави на патиштата на Стариот континент.

Дизајнот на патничкото возило вклучува аеродинамични подобрувања со закривен C-столб, подигната линија на покривот со продолжен спојлер, стакло поместено наназад и издолжени агли на каросеријата. Благодарение на подобрената аеродинамика, коефициентот на отпор е само 0,31 – на ниво на модерните компактни теренски возила.

Електричниот автобус е изграден во верзија со три оски со должина од 13,9 метри со максимална тежина од 27,3 тони. Оваа конфигурација овозможи да се инсталираат шест модули за батерии – четири на задната страна и два дополнителни пред задната оска. Моделот е дизајниран да носи до 63 патници без да се намали багажниот простор. Волуменот на багажниот простор е 11 кубни метри или 13 кубни метри со надземни полици.

„Lion’s Coach E“ е опремен со централен синхрон електричен мотор „MAN eCD330“ со моќност од 330 kW (приближно 450 ks) во опсег од 2740-5500 вртежи во минута. Максималниот вртежен момент на тркалата достигнува 20.000 Nm. Моќноста се пренесува преку четиристепен автоматски менувач „MAN TipMatic 4“.

Моќноста ја обезбедуваат четири до шест „NMC“ батерии произведени во фабриката на „MAN“ во Нирнберг. Капацитетот на една единица е 89 kWh, а вкупниот капацитет е од 356 до 534 kWh, од кои 90% се корисни. Дометот може да достигне до 650 km. Системот за полнење CCS од 375 kW ги полни батериите за час и половина, а во иднина ќе пристигне и побрз систем MCS од 750 kW.

Внатрешноста на електричниот автобус е опремена со дигитална инструмент табла и систем за контрола „Smart Select“. „Lion’s Coach E“, исто така, е во согласност со новите безбедносни прописи GSR воведени во ЕУ во 2024-та година. Стандардната опрема вклучува „EBA+“ системи со детекција на пешаци, „Attention Guard“, одржување на лента и препознавање на сообраќајни знаци. Производството на новиот модел ќе започне во фабриката на „MAN Truck & Bus“ во Анкара.