Ако сакате да ослабете, избегнувајте ја оваа навидум здрава ужина

Сè повеќе луѓе посегнуваат по протеински ужини и оброци, мислејќи дека му прават услуга на своето тело и го олеснуваат слабеењето.

Пазарот е полн со производи кои ветуваат повеќе енергија, помалку глад и побрзи резултати, но нутриционистите предупредуваат дека некои од овие навидум здрави избори можат да имаат спротивен ефект.

Иако протеините играат важна улога во одржувањето на мускулната маса и контролата на апетитот, не секоја протеинска ужина е добар сојузник во процесот на слабеење.

Нутриционистите се согласија дека протеинските плочки се меѓу најпроблематичните опции.

„Многу од нив се полни со додадени шеќери и вештачки состојки кои го зголемуваат шеќерот во крвта и предизвикуваат подоцнежен пад на енергијата и зголемена желба“, објаснува нутриционистката и диететичарка Лорен Манакер за „Parade“.

Диететичарката Ејвери Зенкер додава дека некои плочки се „повеќе како бомбони отколку здрава ужина“, бидејќи една може да содржи речиси целата препорачана дневна количина шеќер.

Попаметно е да се фокусирате на цели, едноставни извори на протеини

Експертите советуваат дека не мора целосно да ги избегнувате, но треба внимателно да ги читате етикетите. Тие препорачуваат избор на чоколатца со најмалку десет грама протеини и неколку грама влакна, со што е можно помалку додаден шеќер и масти.

„Овој сооднос ви помага да останете сити до следниот оброк без да го попречите напредокот во слабеењето. Клучот е умереноста и изборот на производи кои навистина придонесуваат за балансирана исхрана“, вели Манакер.

Нутриционистите заклучуваат дека е попаметно да се фокусирате на цели, едноставни извори на протеини, како што се сирење со малку маснотии, јајца или пржен едамаме, кои природно содржат повеќе хранливи материи и помалку адитиви.