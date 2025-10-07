Поминаа две години од масакрот на Хамас во Израел

Израел во вторник ја одбележува втората годишнина од ненадејниот напад врз земјата од страна на палестинските милитанти, додека Хамас и израелските преговарачи одржуваат индиректни разговори за прекин на двегодишната војна во Газа како дел од предложениот мировен план на САД.

Точно пред две години, милитантите предводени од Хамас започнаа ненадеен напад врз Израел, што беше најсмртоносниот ден во историјата на земјата.

Палестинските борци ја пробија границата меѓу Газа и Израел, напаѓајќи јужни израелски заедници и музички фестивал во пустината со огнено оружје, ракети и гранати.

Нападот резултираше со смрт на 1.219 лица од израелска страна, претежно цивили, според бројките на АФП, базирани на официјални израелски бројки.

Милитантите, исто така, киднапираа 251 заложник и ги однесоа во Газа, од кои 47 сè уште се во притвор, вклучувајќи 25 за кои израелската војска вели дека се мртви.

Израелците објавија видео на социјалните мрежи во кое ја одбележуваат втората годишнина од масакрот на Хамас.

Комеморативни настани се закажани во Израел во вторник за да се одбележи годишнината.

Многу Израелци го посетија местото на одржување на фестивалот Нова во понеделник.

Десетици роднини и пријатели на убиените на музичкиот фестивал „Нова“ запалија свеќи и одржаа минута молчење на местото на нападот во јужен Израел, каде што палестинските милитанти убија повеќе од 370 луѓе и зедоа десетици заложници.

🕯️ Prije dvije godine, Izrael se suočio s najmračnijim danom u svojoj povijesti.

7. listopada, palestinski džihadisti Hamasa napali su našu zemlju. Ubijali su, spaljivali i otimali nevine muškarce, žene i djecu.



Dvije godine kasnije, sjećamo se 7. listopada – sjećamo se žrtava,… pic.twitter.com/jDq0QChZvq — Israel in Croatia (@IsraelinCroatia) October 7, 2025

„Тука се случи многу тежок и огромен напад“, изјави за АФП наставникот Елад Ганц додека ги оплакуваше мртвите.

„Но, ние сакаме да живееме и, и покрај сè, да продолжиме со нашите животи, сеќавајќи се на оние што беа тука и, за жал, повеќе не се со нас.“

Друга церемонија требаше да се одржи на Плоштадот на заложниците во Тел Авив, каде што се одржуваат неделни собири со повик за ослободување на заробениците.

Државната комеморација е планирана за 16 октомври.

Одмаздничката воена кампања на Израел во Газа од воздух, копно и море продолжува со несмалена сила, оставајќи десетици илјади Палестинци мртви и масовно уништување.

Министерството за здравство, предводено од Хамас, вели дека се убиени најмалку 67.160 луѓе, бројки што Обединетите нации ги сметаат за веродостојни.

Нивните податоци не прават разлика помеѓу цивили и борци, но покажуваат дека повеќе од половина од загинатите се жени и деца.

Цели населби се срамнети со земја, а куќите, болниците, училиштата и водоводните мрежи се во урнатини.

Стотици илјади бездомници во Газа сега се во преполни кампови и на отворено со ограничен пристап до храна, вода или санитација.

„Изгубивме сè во оваа војна, нашите домови, членови на семејството, пријатели, соседи“, рече 36-годишната Ханан Мохамед, која избега од својот дом во Џабалија.

„Едвај чекам да се прогласи примирје и да престане ова бесконечно крвопролевање и смрт… Не останува ништо друго освен уништување.“

По две години конфликт, 72 проценти од израелската јавност е незадоволна од начинот на кој владата ја води војната, според неодамнешното истражување на Институтот за студии за национална безбедност.

Израел го прошири својот воен дострел за време на војната, напаѓајќи цели во пет регионални престолнини, вклучувајќи го и Иран, и убивајќи неколку високи функционери на Хамас и лидерот на Хезболах, Хасан Насралах.

Израел и Хамас сега се соочуваат со растечки меѓународен притисок да ја прекинат војната.

Истрагата на ОН минатиот месец го обвини Израел за геноцид во Газа, а групите за човекови права го обвинуваат Хамас за воени злосторства во нападот на 7 октомври.

Двете страни ги негираат обвинувањата.

Минатата недела, американскиот претседател Доналд Трамп откри план од 20 точки кој повикува на итно прекинување на огнот откако Хамас ќе ги ослободи сите заложници, разоружување на групата и постепено повлекување на Израел од Газа.

Индиректните преговори започнаа во понеделник во египетското одморалиште Шарм Ел Шеик, со медијатори кои циркулираат меѓу делегациите во услови на засилена безбедност.

Ал-Кахера њуз, која е поврзана со државната разузнавачка служба на Египет, објави дека разговорите се фокусирале на „подготовка на услови на терен“ за размена на заложници и затвореници според планот на Трамп.

Палестински извор близок до преговарачите на Хамас изјави дека разговорите би можеле да траат неколку дена.

Трамп ги повика преговарачите да „дејствуваат брзо“ за да ја прекинат војната во Газа, каде што израелските напади продолжија во понеделник.