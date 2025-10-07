Цената на златото руши рекорди: Растат и цените на акциите што развиваат вештачка интелигенција

На Wall Street, Dow Jones малку падна во понеделникот, додека S&P 500 и Nasdaq достигнаа нови рекордни максимуми, благодарение на растот на цените на акциите на неколку технолошки компании што развиваат вештачка интелигенција.

Dow Jones изгуби 0,14 проценти, на 46.694 поени, додека S&P 500 порасна за 0,36 проценти, на 6.740 поени, а индексот Nasdaq за 0,71 процент, на 22.941 поен.

Цената на акциите на AMD скокна најмногу вчера, повеќе од 20 проценти, по веста дека производителот на чипови постигнал договор за снабдување на OpenAI, и дека компанијата што го создаде ChatGPT ќе купи 10 проценти од акциите на AMD.

Бидејќи немаше други значајни вести, тргувањето беше мирно. Уште повеќе што немаше значајни економски извештаи, со оглед на тоа што федералните услуги се привремено затворени шести ден откако републиканците и демократите во Конгресот не можат да постигнат договор за понатамошно финансирање на тие услуги.

Инвеститорите не се премногу вознемирени од привременото затворање на федералните услуги бидејќи тоа се случува речиси секоја година во ова време и досега немало позначајно влијание врз економијата и финансиските пазари. Но, аналитичарите предупредуваат дека може да има штета ако продолжи овој застој. Пазарот е поддржан, од друга страна, од надежта на инвеститорите за понатамошно намалување на каматните стапки од страна на американската централна банка.

Со оглед на тоа што сите најнови податоци од пазарот на трудот укажуваат на слабоста на тој пазар, повеќето аналитичари проценуваат дека Федералните резерви ќе ги намалат каматните стапки уште два пати до крајот на годината за по 0,25 процентни поени.

А на европските берзи, цените на акциите паднаа вчера. Лондонскиот индекс FTSE ослабе за 0,13 проценти, на 9.479 поени, додека франкфуртскиот DAX се лизна за 0,01 процент, на 24.378 поени, а парискиот CAC за 1,36 проценти, на 7.971 поен.

Азиските берзи тргуваа претпазливо во вторникот, при што јапонскиот индекс Nikkei достигна нов рекорден максимум, како и цената на златото, додека јенот падна во однос на доларот втор ден по ред. Индексот MSCI на акциите од Азиско-пацифичкиот регион, без јапонските акции, беше речиси непроменет околу 7:00 часот наутро.

Во исто време, јапонскиот индекс Nikkei зајакна за 0,5 проценти, а цените на акциите во Индија исто така се зголемија за толку. Во Австралија, тие паднаа за околу 0,2 проценти, додека Кина, Хонг Конг и Јужна Кореја се затворени поради празници.

Новиот рекорд на индексот Nikkei е благодарение на надежите на инвеститорите дека новиот лидер на владејачката Либерално-демократска партија (ЛДП), Санае Такаичи, ќе стане првата жена премиер во историјата на Јапонија.

Се верува дека Такаичи, застапник на „Абеномијата“, стимулативните економски политики на покојниот премиер Шинзо Абе, фаворизира даночни и монетарни стимулации.

На другите берзи во регионот преовладува претпазливост, а обемот на тргување е скромен бидејќи некои од најголемите берзи се затворени.

Доларот зајакна, цените на нафтата пораснаа

А ​​на валутните пазари, вредноста на доларот во однос на кошничката валути се зголеми втор ден по ред.

Индексот на доларот, кој ја покажува вредноста на американскиот долар во однос на другите шест најважни светски валути, утрово е околу 98,17 поени, додека вчера беше 98,09 поени за двете.

Во исто време, девизниот курс на доларот во однос на јапонската валута се зголеми од вчерашните 149,80 на 150,60 јени.

Американската валута, исто така, зајакна во споредба со европската, па цената на еврото се лизна на 1,1705 долари, додека вчера во ова време изнесуваше 1,1725 долари.

Цените на нафтата, од друга страна, пораснаа втор ден по ред. На лондонскиот пазар, цената на барелот се зголеми утрово за 0,29 проценти, на 65,65 долари, додека на американскиот пазар, цената на барелот се зголеми за 0,28 проценти, на 61,85 долари.

Нова рекордна цена на златото

Цената на златото, од друга страна, утрово достигна ново рекордно ниво од 3.977 долари за унца, што е последица на неизвесноста на инвеститорите поради затворањето на федералните служби во САД, па затоа инвеститорите бараат побезбедни засолништа за капиталот, како што е златото.