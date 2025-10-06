Швајцарците ја сметаат земјата за премногу пријателска кон САД

Швајцарските гласачи велат дека нивната влада е премногу послушна откако САД и претседателот Доналд Трамп воведоа високи царини за увоз од нивната земја, објави „Bloomberg“.

Околу 80 проценти од испитаниците во анкетата на државниот радиодифузер „SRG SSR“ рекле дека Швајцарија е „премногу пријателска“ кон најголемата економија во светот.

Швајцарската влада се смета за премногу пријателска. Графика: „Bloomberg LP“

Анкетата, исто така, покажа дека министерката за финансии Карин Келер-Сутер, која исто така го држи ротирачкото претседателство на Швајцарија до крајот на годината, се смета за највлијателна личност во кабинетот од седум члена, и покрај тоа што не успеа да обезбеди трговски договор со САД.

Келер-Сутер беше критикувана од јавноста откако телефонскиот повик со Трамп не успеа да произведе претходно договорен царински договор што значително би ги намалил швајцарските царини. Наместо тоа, САД воведоа царина од 39 проценти на поголемиот дел од швајцарскиот извоз, која стапи на сила во август.

„Жената е многу фина, но не сакаше да слуша“, изјави Трамп подоцна за „CNBC“ за Келер-Сатер.

Царините предизвикаа пад на швајцарскиот извоз во САД во првиот месец, а трговските политики на Трамп доведоа до неизвесност околу швајцарската економија.

Берн сè уште преговара со Вашингтон за пониска стапка. Извори запознаени со разговорите му кажаа на „Bloomberg“ дека како дел од подобрената понуда, Швајцарија понудила да инвестира во американската индустрија за рафинирање злато.

Анкетата е спроведена помеѓу 25-ти август и 11-ти септември, само неколку недели откако стапи на сила царината од 39%, кога трговскиот спор доминираше во швајцарските медиуми.