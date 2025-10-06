„Alphabet“ планира да го продаде или одвои „Verily“

„Alphabet“ веќе две години работи на одвојување на својата единица за биолошки науки, „Verily“, за да може да се продаде или одвои, изјави за „Bloomberg“ висок извршен директор на компанијата.

Хедер Адкинс, потпретседателка на „Google“ за безбедносно инженерство, ги изложи плановите за „Verily“ кога се појави доцна синоќа како сведок на одбраната во тужбата на Министерството за правда во која се тврди дека „Google“ нелегално ја монополизирал рекламната технологија.

Адкинс изјави пред федералниот суд во Вирџинија дека „Verily“, подружница на „Google“ под капата на „Alphabet“, веќе две и пол години работи на одвојување од инфраструктурата на „Google“.

„Во процес сме да ѝ помогнеме да стане независна компанија“, рече таа за единицата, додавајќи дека може да се продаде или одвои. „Идејата е дека повеќе не е единица на ‘Alphabet’“.

„Alphabet“ долго време се обидува да го направи „Verily“, кој развива софтвер и услуги што им помагаат на здравствените професионалци да ги унапредат истражувањата и да ја подобрат грижата за пациентите, помалку зависен од „Google“. Сведочењето во четврток беше првпат извршен директор на „Google“ да ги потврди плановите за целосно одвојување на „Verily“ како независна компанија.

„Кон крајот на 2024-та година, го финализиравме долго планираното одвојување на нашата сопствена техничка и оперативна инфраструктура од ‘Google’ за да можеме да продолжиме да растеме како независна компанија во рамките на ‘Alphabet’“, изјави портпаролката на „Verily“ во е-пошта, додавајќи дека не коментира информации што не се јавни.

Овој потег доаѓа во време кога другите облози на „Alphabet“ – одделот „Bets“ со висок ризик, управуван од претседателката и главен инвестициски директор Рут Порат, е под притисок да стане независен стартап. Сето тоа е дел од напорите конгломератот да се води како поцврст ентитет.

Претставник на „Alphabet“ во е-пошта изјави дека технолошкиот гигант „планира да остане значаен акционер, а воедно да создаде капацитет за „Verily“ да продолжи да привлекува надворешни инвеститори“.

Дискусијата за „Verily“ се појави како дел од разговорот за техничката изводливост на преместување на делови од сопствената инфраструктура на „Google“ во облакот. Министерството за правда побара од судија да ја принуди компанијата да ја продаде својата рекламна размена. „Google“ тврди дека продажбата би била технолошки тешка и би им наштетила на клиентите.